El PP acusa a Ximo Puig de querer acometer en la Comunidad "un ERE encubierto sanitario"

El vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, José Juan Zaplana, ha lamentado que el Consell celebre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, dejando en el aire a más de 4.000 trabajadores COVID. “Todo un ERE encubierto en plena campaña de vacunación”, ha señalado.

Así, según los populares, la conselleria de Sanitat se plantea reducir casi un 50% las plazas de refuerzo, lo que supondría, en cálculos de essta formación, una reducción de 9.309 a 5.337 profesionales.

"Se trata de una situación que nos deja al borde del colapso porque de volverse a incrementar la presión hospitalaria y los ingresos, no tendríamos margen de maniobra y los resultados pueden ser catastróficos”, ha dicho.

"Bajo mínimos"

También supondría “dejar bajo mínimos” servicios como la Atención Primaria, la puerta de entrada a la Sanidad pública "ya que solo" se contará con 150 médicos de Familia y 10 pediatras de refuerzo para toda la Comunidad cuando las plantillas “están en número rojos”.

No solo eso, ha añadido, “el sistema de salud va a perder más de 1.100 enfermeros de hospitales o centros de salud, encargados de administrar las dosis de vacunación". "Esto es como una montaña rusa, un día no tenemos vacunas y al siguiente no tenemos ni personal para administrarlas”, ha añadido.

A este respecto, José Juan Zaplana cree que provocará “una reacción en cadena porque si no hay personal, las listas de espera seguirán aumentando y aumentarán los casos que han sido aplazados con motivos de la pandemia"; “estamos ante un escenario muy incierto”, ha aventurado.

Renovación total

Frente a esta situación que denuncian, Zaplana ha anunciado que el PPCV ha anunciado que presentará varias iniciativas, una encaminada a renovar al 100% de los profesionales para que “podamos superar esta pandemia con todas las garantías, con planificación, coordinación y esperanza”.

“Los profesionales están exhaustos, y esta decisión es la estocada definitiva, un castigo a la gran labor que han desarrollado en el peor año profesionales de sus vidas”. Y otra, ha añadido, para que “tal y como ha aprobado Madrid, se le ofrezcan a los MIR contratos de estabilidad en el empleo para que ningún médico residente deje nuestra comunidad por otra o apueste por irse al extranjero porque ni Puig ni Barceló saben valorar su trabajo”.

"Mientras la Comunitat Valenciana hace un ERE sanitario, la comunidad de Madrid, llega a un acuerdo para incorporar a los Médicos Internos Residentes (MIR) a la bolsa de empleo con el objetivo de consolidar todo ese conocimiento y experiencia adquirida durante el último año", ha dicho. “Dos maneras de gobernar”, ha concluido.