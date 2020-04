Zaplana, el diputado que leyó la carta de la doctora contra los políticos: "Lloré con ella por teléfono"

La carta de una doctora valenciana relatando cómo había perdido a su madre después de contagiarse por trabajar sin protección debido a la falta de material sanitario no es una excepción. Son historias que se suceden diariamente en esta epidemia de coronavirus. La misiva que conmocionó al Parlamento valenciano le llegó al diputado del PP, José Juan Zaplana, por correo electrónico.

Desconocía a la autora, pero no pudo evitar emocionarse al leerla por primera vez desde su despacho y en la intimidad de su ordenador. Pensó que debía contactar con ella para que todos los políticos conocieran su historia. “Lloré al leer la carta, y lloramos juntos cada vez que hablábamos por teléfono. La situación que ha vivido es muy dramática”, confiesa Zaplana en conversación con EL ESPAÑOL.

Para el diputado del PP en las Cortes Valencianas se trata del “momento más duro” que ha atravesado como político. Tuvo que leer la carta unas cinco veces antes de hacerla pública para contener sus emociones. “Con la lectura de esa carta intenté describir la realidad que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Parece que todo se acabe circunscribiendo a la llegada de material en aviones... Un material que por cierto no llega a los profesionales por mucho que la administración diga lo contrario”, abunda.

El portavoz de Sanidad en las Cortes valencianas recibe cada semana en su email institucional la historia de ciudadanos de a pie que le explican lo mal que lo están pasando. Los políticos, en este sentido, no son ajenos a esta realidad. En el caso de Zaplana, no tiene ningún allegado cercano que haya sido contagiado de la Covid-19, pero es de los que también sufre la incertidumbre económica que conlleva. “Yo tengo una empresa familiar y mi mujer es autónoma. Lo estamos pasando mal como el resto de autónomos”.

Lo que más le reprocha al Gobierno de Ximo Puig es que no “hayan sido humildes a la hora de reconocer los errores que se estaban cometiendo”. Ni en el inicio de la crisis ni ahora. Valencia es la región con más personal sanitario contagiado y el Gobierno autonómico no ha podido poner en marcha ninguno de los hospitales de campaña instalados. El dirigente del PP asegura que no ha habido “autocrítica” por parte de los responsables políticos ni por parte de la Consejera del ramo, Ana Barceló.

“Los sanitarios están desbordados, la gestión o el teléfono de asistencia ha sido nefasta. La actitud del gobierno valenciano no ha sido responsable a la hora de cuantificar las necesidades que tenían”.

Como sucede a nivel nacional, la crisis sanitaria no ha propiciado la unidad entre fuerzas del arco parlamentario. El PP, ahora en la oposición, también ha recibido las críticas de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cuando sostuvo que con el “modelo anterior” -en referencia al anterior Ejecutivo de Alberto Fabra- la situación en las residencias de ancianos hubiera sido más dramática.

Dimisiones

Pese a todo, el PP no quiere exigir la dimisión de la consejera de Sanidad porque sería “contraproducente”. “Sería una irresponsabilidad que dimitieran en medio de la crisis los mismos que la han originado. Pero vamos a exigir responsabilidades políticas y de todo tipo a los actuales responsables de la administración autonómica”, afirma Zaplana.

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes tiene 46 años. Empezó su carrera política cuando el partido le ofreció ser concejal de Juventud en San Vicente, un municipio de 60.000 habitantes. Después de 12 años en el consistorio municipal llegó a ser presidente de las Nuevas Generaciones y, posteriormente, se fue a Valencia como diputado autonómico. Mientras que como concejal formaba parte del gobierno, en las Cortes ha llegado ya como miembro de la oposición.

Pese a la notoriedad de su apellido, no comparte vínculos familiares con Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana. Él se define como un “tío normal”. Su llegada a Valencia fue una “apuesta” como “responsable de Sanidad”. “No soy médico pero me he ido formando a través de cursos de especialista para aportar mi granito de arena. No quiero ser médico o enfermero, pero sí el mejor en la gestión sanitaria”.