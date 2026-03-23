Juan Vidal, el alicantino que viste a Letizia y Lady Gaga: "Sigo haciendo lo que quiero, como quiero y cuando quiero"

La madurez creativa de Juan Vidal tiene premio. Esta semana la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid le ha coronado con el galardón a Diseñador Nacional. El creador de Elda asegura mantener intacta su hoja de ruta: "Sigo haciendo lo que quiero, como quiero y cuando quiero".

Una línea con la que ha conquistado a famosas como Lady Gaga, quien ya ha lucido tres veces sus diseños, Rosalía o la reina Letizia, que ha llevado sus vestidos en numerosas ocasiones.

Y con ese cartel de grandes nombres, Vidal mantiene los pies en el suelo y la fidelidad a sus raíces. "Tengo un carácter mediterráneo y un gran bagaje cultural cerca de la moda porque mis padres se dedicaban a ello; mi madre me lo ha enseñado todo", relata con orgullo.

Muestra de esta independencia es su decisión de romper con los calendarios tradicionales. Mientras la pasarela mira al próximo invierno, él apuesta por lo que sus clientas demandan ahora. "Estoy presentando verano en invierno. Eran las colecciones de otoño-invierno 2026, pero yo acabo de presentar este verano", explica a EL ESPAÑOL durante estos ajetreados días.

Esta estrategia responde a una realidad de mercado que trasciende fronteras. "Me están comprando en Los Ángeles, en Miami y en una serie de sitios donde no es invierno ahora mismo", confiesa el creador, quien asume con naturalidad su papel en un entorno global. Según Vidal, la tendencia de compra tradicional se ha transformado: "Internet ha roto todo el mercado como estaba establecido".

Su modelo de negocio actual, nacido de la necesidad durante la pandemia, apuesta por la permanencia. "Todo lo que tengo en la web sigue estando operativo y al cliente final le da un poco igual cuándo sea, siempre y cuando le guste", afirma sobre sus piezas atemporales. "Fue durante la pandemia cuando decidí cambiar la fórmula y gracias a eso sigo vivo".

Actualmente, Vidal centraliza su actividad en Madrid, en un espacio polivalente en la calle Infantas 21 que funciona como estudio, atelier y plató. "Es el universo Juan Vidal; se conservan todas las colecciones desde el principio hasta el final".

Desde allí gestiona también su faceta docente en tres centros universitarios, donde ejerce como director creativo y profesor. "Ando cansado, no lo voy a negar, pero se puede con todo", admite.

Para él, no se trata de perseguir mercados, sino de mantener una esencia propia que atraiga orgánicamente al público. Su estilo se debe "100 % al tipo de producto por el que me buscan, que es el vestido estampado, floral y de color".

Uno de sus proyectos más ambiciosos es el regreso al sector del calzado, una producción que mantiene vinculada a su Elda natal. No obstante, reconoce la complejidad técnica del proceso: "Para hacer un zapato necesitas un hormero, un taconero, una aparadora... intervienen muchísimas más manos que en un vestido". Por ahora, prefiere un crecimiento "paulatino" a través del canal en línea antes de saltar a ferias internacionales.

La trayectoria de Vidal destaca además por su independencia financiera en un sector dominado por grandes grupos. "Estamos autofinanciados, vamos solos, no tenemos un apoyo financiero detrás", recuerda.

A pesar de haber mantenido "millones de reuniones" con inversores a lo largo de los años, celebra seguir manteniendo el control total de su marca: "Aún seguimos siendo nosotros".