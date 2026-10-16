Vuelve la mítica ensaladilla rusa del Bar Guillermo a Alicante: "Queremos guardar la esencia de siempre"

El histórico Bar Guillermo reabre sus puertas en Alicante este viernes 16 de octubre tras completar el parón más largo de toda su trayectoria. El habitual parón del verano este año se ha alargado más para poder hacer posible el traslado a un local totalmente renovado en la esquina de la calle Poeta Quintana con la calle Pablo Iglesias.

En este nuevo espacio de una sola planta, caracterizado por una barra mucho más amplia y mayor capacidad de mesas, el hostelero Paco Maciá afronta el estreno con "mucho nervio a flor de piel" y con "ganas de empezar a trabajar y coger la normalidad".

Lo cuenta a EL ESPAÑOL mientras a su alrededor no paran de acercarse personas para que decida los últimos detalles de cómo se tiene que disponer todo para atender ya desde este viernes y con el nuevo horario que lo acompaña.

El fin de siete décadas a su local en la calle Pintor Velázquez llega, de momento, con un **horario de apertura que será de 9:00 a 17:00 horas** de lunes a jueves. Los viernes y sábados ofrecerá servicio completo de mañana y noche, mientras que los domingos los seguirá reservando para el descanso del personal.

Con esta apertura desde primera hora de la mañana, el establecimiento mantiene intactos sus tradicionales almuerzos de mañana y sus platos del día caseros, aunque suprime las cenas entre semana en esta primera fase.

El cambio de ubicación a la calle Poeta Quintana ha levantado una enorme expectación vecinal durante los últimos meses. "Ya viene mucha gente a preguntar; de la calle por donde voy me preguntan", explica Paco Maciá a EL ESPAÑOL ante las continuas muestras de interés y llamadas recibidas.

A pesar de renovar toda la maquinaria y la distribución del espacio, el propietario subraya el firme compromiso de no perder las raíces del bar.

Para preservar la atmósfera cálida que ha acompañado al negocio a lo largo de siete décadas, las paredes del nuevo local lucen los elementos decorativos originales, como el cuadro de los padres del fundador o imágenes históricas de Alicante.

"Hemos querido conservar la esencia de lo que había antes; el Guillermo no es otra cosa y queremos seguir nosotros", recalca el hostelero alicantino.

En el apartado gastronómico, la carta conserva sus grandes clásicos, entre los que destacan la mítica ensaladilla rusa, los calamares, el marisco y el pepito de ternera, sumando además nuevas alternativas gracias al mayor tamaño de la cocina.

"Es lo que sabemos hacer, es lo nuestro de siempre y queremos trabajar con los mismos calamares y la ensaladilla", concluye Paco. Y así lo podrán comprobar sus habituales clientes y los que ahora le descubran.

De este modo, la oferta gastronómica mantendrá sus elaboraciones tradicionales de cuchara como el hervido o el consomé. Para responder a la gran afluencia de público que permite la nueva distribución del local, la plantilla familiar sumará nuevos refuerzos en barra y comedor.