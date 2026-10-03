La gran fiesta de la alcachofa el próximo 4 de octubre: cocina en directo, degustaciones y tapas

La alcachofa de la Vega Baja será una de las grandes protagonistas de Alicante Gastronómica. Diez cocineros de Murcia, Alicante y Valencia se enfrentarán el próximo domingo 4 de octubre en la final de la cuarta edición del Concurso Nacional de la Mejor Receta con Alcachofas de la Vega Baja, una cita que llevará la cocina en directo al recinto de IFA-Fira Alacant a partir de las 17:00 horas.

Los diez finalistas tendrán un reto común de convertir la alcachofa de la Vega Baja, conocida como la 'Joya de la Huerta', en el ingrediente principal de un plato capaz de convencer a un jurado formado por profesionales de la gastronomía.

En la final participarán Ernesto Frutos, de Alma Cocina Viajera (Alicante); Juanlu Parra, de Koiné Bistró (Alicante); Miguel Ángel Montesinos, de Mimo (Guardamar del Segura); Joan Belda, de El Baret Wine Bar (Murcia); Adrián Aliaga, de Martino (Elche); Félix Chaqués, del restaurante Félix Chaqués (Valencia); Sergio Martínez, de Keki (Murcia); Kevin Álvarez, de Descaro (El Campello); Abel Martellotti, de La Taberna del Gourmet (Alicante), y Rodrigo Molinas, de Fuego (Alicante).

La competición pondrá a prueba tanto la técnica como la creatividad de los participantes. Cada cocinero dispondrá de 60 minutos para elaborar su propuesta desde el momento en que escoja las alcachofas. El jurado valorará aspectos como la creatividad, la presentación, el sabor, el equilibrio nutricional y el tratamiento del producto.

La final se celebrará en el marco de la octava edición de Alicante Gastronómica, que reunirá del 2 al 5 de octubre en IFA-Fira Alacant tapas, catas, concursos y demostraciones culinarias. El recinto contará también con propuestas como La Isla de las Tapas, el Rincón de las Estrellas y los Soles, el Túnel del Vino y el Aula del Queso, además de México como país invitado.

Durante cuatro días, la feria volverá a convertir IFA en un escaparate de la gastronomía y los productos de proximidad, con la alcachofa de la Vega Baja como una de las protagonistas de la programación.

Un jurado de estrellas y soles

Entre los miembros del jurado estarán José Manuel Miguel, del restaurante Beat; Roger Julián, de Simposio y ganador de la edición de 2025; Aurora Torres, de Lula y La Herradura; Pilar Meana, de La Cantina de Villalegre; el crítico gastronómico y cocinero Jonatan Armengol; Roberto Ortiz Blanco, de ŌME Taller Gastronómico; Moisés Martínez, de El Buey de Almoradí, y Antonio Ángel Hurtado, presidente de Alcachofa de la Vega Baja y secretario de la Asociación Alcachofa de España.

El concurso repartirá 3.500 euros en premios: 2.000 para el ganador, 1.000 para el segundo clasificado y 500 para el tercero. Además, el vencedor participará en el próximo Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí, previsto para marzo de 2027.

La cita busca reivindicar la versatilidad gastronómica de la alcachofa y, al mismo tiempo, poner el foco en los agricultores que hacen posible su llegada a las cocinas. "Ver a diez profesionales cocinar con nuestra alcachofa es una oportunidad para mostrar su calidad y descubrir nuevas formas de disfrutarla", ha señalado Antonio Ángel Hurtado.