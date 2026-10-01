Este es el restaurante que hace las mejores patatas bravas de todo Alicante: elaboradas con kimchi ahumado, alioli y lima

Alicante ya tiene rey de las patatas bravas, uno de los platos estrella de la gastronomía española que desde este fin de semana tiene su mayor exponente en el restaurante Vino y Más.

El negocio, ubicado en la calle San Francisco, conocida como calle de Las Setas, se coronó ganador del campeonato 'Alasbravas' con su atrevida propuesta en su primera edición celebrada este fin de semana en la Plaza de Séneca con éxito de participación y más de 10.000 raciones de patatas vendidas.

Este domingo se ha dado a conocer el premiado que, como anunció la concejala de Hostelería, Lidia López, tendrá un espacio en el stand del Ayuntamiento en la Feria de Alicante Gastronómica para dar a conocer las mejores patatas bravas de la ciudad, en IFA del 2 al 5 de octubre, y está previsto que puedan ofrecer un showcooking para que el público pueda degustarlas.

El segundo premio ha sido para Cheos, con sus 'Patatas arrugadas más bravas by cheos' y el tercero lo ha ganado el restaurante Brasad'or, con una propuesta de 'Patatas bravasador'.

El ganador se eligió por votación popular entre los alicantinos que se acercaron a degustar las mejores patatas bravas de Alicante.

A través de un QR, valoraron la presentación, el sabor y el punto de la patata para determinar el vencedor de este evento.

La concejala Lidia López, ha felicitado a los ganadores poniendo en valor "el talento y excelencia de nuestra gastronomía", y resaltó que "las propuestas han sido muy diversas y convertido Alicante en punto de encuentro de miles de personas con la cocina y restaurantes como protagonistas".

Durante tres días la plaza fue una fiesta gastronómica y, además de patatas, también han servido otras tapas y bocadillos, guisos de oreja, tostas de steak tartar, bocadillos clásicos o propuestas más exóticas como shawarma, con una variedad sin gluten y puntos de dulce. Así como se ha organizado un programa de actividades con talleres, música y catas en este certamen que también ha contado con mucha participación.

La concejala de Hostelería ha realizado un balance muy positivo ensalzando la gastronomía y señalando que "Alicante vuelve a ser reconocida por su cocina que es seña de identidad, la variedad de platos, calidad de producto y restaurantes de primer nivel, ellos son los que hacen que nuestra ciudad sea un referente mundial gastronómico y este festival pone de manifiesto una vez más que estas experiencias son un reclamo y un formato de éxito".