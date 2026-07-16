Las Tartas de Julita vuelve a sus orígenes para abrir en Alicante su tienda más espectacular hasta el momento

Una de las tiendas de Las Tartas de Julita. Las Tartas de Julita

Las Tartas de Julita vuelve al lugar donde todo empezó. La marca alicantina especializada en tartas de queso inaugurará su establecimiento número 19 en pleno centro de Alicante, concretamente en la calle San Francisco, 62, conocida popularmente como la calle de las Setas, con la apertura de la que será su tienda más espectacular hasta el momento en la provincia.

La inauguración tendrá un significado especialmente importante para Julia Sala, creadora de Las Tartas de Julita, ya que supondrá la apertura de la última tienda de la marca en Alicante ciudad antes de continuar con su expansión por diferentes puntos de España. Hace menos de cinco años elaboraba sus primeras tartas en el restaurante familiar de sus padres. Ahora, el proyecto regresa a sus orígenes convertido en una marca que este verano alcanzará los 20 establecimientos.

Para celebrar una apertura tan especial, Las Tartas de Julita convertirá la calle de las Setas en una auténtica fiesta. La jornada, que abrirá sus puertas a las 20 horas, contará con un espectáculo de zancudos, charanga y diferentes acciones para los asistentes, que podrán disfrutar además de horchata y abanicos gratuitos. Como ya se ha convertido en tradición en las inauguraciones de la marca, las 100 primeras compras recibirán una porción de tarta gratis.

Además, durante la jornada se podrán probar tres sabores seleccionados a un precio especial de 3,50 euros la porción.

Una tienda transparente para ver cómo se hacen las tartas

El nuevo establecimiento contará con una superficie de 140 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, aunque la zona de atención al público se concentrará en la de abajo. El diseño del espacio ha sido concebido para convertir la elaboración de las tartas en parte de la propia experiencia de visita.

Colas en la entrada del establecimiento. Las Tartas de Julita

El obrador estará completamente abierto y visible desde el exterior, como ya ocurre en la tienda de Chueca en Madrid, permitiendo a quienes pasen por la calle San Francisco contemplar en directo cómo se hornean, preparan y terminan las tartas que cada día se ponen a la venta.

El establecimiento incorporará también un espacio pensado para convertirse en uno de los nuevos puntos fotografiables del centro de Alicante, con un gran espejo orientado hacia el exterior para que los clientes puedan inmortalizar su visita y compartirla en redes sociales.

Un escaparate para el arte de Laura Sala

La nueva tienda de la calle de las Setas tendrá también una importante vinculación con el arte. El establecimiento se convertirá en un escaparate para las obras de Laura Sala, cuyos cuadros formarán parte del diseño y la decoración del espacio.

De esta forma, Las Tartas de Julita continúa evolucionando el concepto de sus establecimientos para crear espacios que van más allá de la venta de tartas de queso y que buscan convertir cada visita en una experiencia vinculada a la gastronomía, el diseño, el arte y las redes sociales.

La expansión de las tartas de queso más virales

La apertura llega en uno de los momentos de mayor crecimiento de Las Tartas de Julita. El proyecto creado por Julia Sala ha experimentado una rápida expansión durante los últimos años hasta aterrizar en diferentes ciudades españolas y construir una comunidad potente y fiel de más de 160.000 seguidores en redes sociales.

Julia Sala, fundadora de Las Tartas de Julita. Las Tartas de Julita

Una de las claves de este crecimiento se encuentra en una oferta que supera los 100 sabores en rotación. Cada semana, los establecimientos mantienen cuatro variedades fijas mientras el resto de la carta va cambiando y se anuncia cada domingo a través de las redes sociales.

Las últimas inauguraciones de la marca han congregado a cientos de personas y generado largas colas antes incluso de la apertura de puertas, algo que también se espera en esta apertura. Tras la inauguración de Alicante, Las Tartas de Julita continuará su expansión con la inauguración de su primer establecimiento en Salamanca, que se convertirá en la tienda número 20 de la marca.

Sobre Las Tartas de Julita

Las Tartas de Julita es un proyecto nacido en Alicante que reinventa la repostería casera a través de tartas de queso artesanales, elaboradas a diario con ingredientes de primera calidad. Fundada por Julia Sala Bertomeu, la marca combina tradición, innovación y una identidad fresca que conecta con una comunidad en constante crecimiento. Actualmente cuenta con 7 tiendas propias, 12 franquicias y una activa comunidad digital de más de 160.000 seguidores en Instagram (@lastartasdejulita).