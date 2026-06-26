¿A qué sabe La Roja? El original helado que han inventado para apoyar a la selección en el Mundial

El helado 'La Roja' para homenajear a la selección española de fútbol. Pablo Miranzo Efe Sant Vicent del Raspeig

Del sabor amargo del empate a cero frente a Costa Verde al dulce de la victoria frente a Arabia Saudí hay toda una gama de sensaciones que han vivido los seguidores de la Roja en este Mundial. Para asegurarse de que sea más sabroso, la asociación de heladeros artesanos de España tiene una rica propuesta: yogur y chocolate blanco con vetas de frambuesa y mango.

El presidente de la asociación, Mario Masiá explica desde Alicante a Manu Martín-Albo de Efe que esta combinación funciona como "un lienzo" sobre el cual es posible añadir casi cualquier ingrediente para enriquecer la mezcla.

Para recrear los colores de la bandera nacional, los maestros heladeros han incorporado las frutas. Este diseño se verá coronado en los mostradores de las heladerías con una representación de la bandera de España realizada a partir de los siropes de ambas frutas.

El contraste de texturas es otro de los puntos fuertes de esta creación. El toque crujiente del helado lo aporta el pistacho manchego tostado, que se suma a la mezcla manual de sabores que se realiza en los obradores.

En cuanto al perfil de sabor, el helado La Roja consigue combinar con éxito "el tono ácido que deja el yogur natural con el dulzor que aportan tanto el chocolate blanco como los veteados de frutas". Es una receta pensada para satisfacer paladares que buscan frescura y tradición a partes iguales.

La iniciativa no se quedará solo en Alicante. La propuesta estará disponible para todas las heladerías artesanas de la asociación en el país, ya que, según confirman desde la organización, "tendrán la receta" para que el producto sea idéntico en cualquier rincón de España.

"Esta idea surge del propio comité que tenemos en ANHCEA, ya que estamos haciendo este tipo de acciones cada año", ha señalado Masiá desde su heladería en Sant Vicent del Raspeig. Allí, el trabajo manual es la norma: desde el tratamiento de las cremas hasta la elaboración propia de siropes y frutos secos.

Para el sector, este lanzamiento va más allá del fútbol. Mario Masiá destaca que la formación es clave, "sobre todo para las nuevas generaciones, para que podamos enseñar el oficio de la heladería". El artesano subraya que existe un cambio generacional y es vital "tener a gente preparada".

Acciones como la creación de La Roja suponen una oportunidad de visibilidad para el trabajo artesanal. Es un escaparate para un sector que, a través de ANHCEA, agrupa a unos 400 asociados y suma más de un millar de heladerías, principalmente en el arco mediterráneo y Baleares.

Este colectivo es un motor económico importante, especialmente en los meses estivales. Se calcula que estas heladerías dan trabajo directo a unas diez mil personas durante el verano, expandiéndose cada vez más hacia las zonas del interior peninsular.

Y las sorpresas no terminan aquí. Desde la asociación han advertido que hay que estar atentos porque, "conforme vaya evolucionando el Mundial, iremos sacando nuevas propuestas".

De hecho, ya tienen preparada una receta especial por si España llega a la final. Esta futura creación llevará el título de El Gol, aunque, por el momento, sus ingredientes y elaboración se mantienen como un secreto bajo llave.