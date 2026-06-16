David, bodeguero: "El vino barato es un desastre porque crea miseria en toda la cadena"

La historia del vino en Alicante ha dado un vuelco radical en las últimas siete décadas, pasando de ser una potencia de volumen granelero a un refugio de calidad y autor. David Carbonell, director de Colección de Toneles Centenarios, lidera un proyecto que busca recuperar la esencia de una zona que llegó a tener más de 30.000 hectáreas de viñedo en los años 50.

Sin embargo, ese pasado de esplendor se diluyó cuando muchas bodegas históricas cerraron para formar cooperativas. Según explica Carbonell, este fue "un movimiento cooperativista de hacer un volumen grande para poder competir". Esta estrategia tuvo efectos secundarios negativos, como la pérdida de diversidad varietal en favor de una política de "concentrar en una única variedad".

Para el bodeguero, el enfoque en el bajo precio ha sido históricamente dañino para la región. "El vino barato es un desastre porque crea miseria en toda la cadena", afirma con rotundidad Carbonell. Añade que la cultura del vino asequible acaba "aprovechándose del agricultor o de la bodega" y no permite valorar el producto real.

Esta tendencia al granel fue especialmente fuerte en los años 60 y 70, cuando Alicante se convirtió en una zona "granelista" donde era "tan fácil vender el vino" que se creó una burbuja de comodidad. En aquella época, la producción superaba los 500.000 hectolitros, destinados mayoritariamente a dar grado y color a vinos de otras regiones como Francia.

La presión urbanística y el auge del turismo en la Costa Blanca provocaron un arranque masivo de cepas, reduciendo la superficie a las apenas 5.000 hectáreas actuales. No obstante, Carbonell destaca que este viñedo remanente en el interior es de una calidad excepcional. Su proyecto en La Cañada nació del hallazgo de "toneles arrumbados" desde los años 60 en la antigua bodega El Pinaret.

"Lo que da calidad a un Fondillón es la madre", explica el experto sobre el sistema de soleras recuperado. El Fondillón Luis XIV, que ha logrado 99 puntos en la Guía Peñín que lo convertía en la nota más alta de la historia para un vino de la Comunitat Valenciana, es fruto de este proceso intergeneracional. Carbonell relata que al abrir aquellas barricas antiguas encontraron un caldo de una "complejidad y antigüedad excepcional".

La relevancia histórica de estos vinos se remonta siglos atrás, cuando el rey Fernando el Católico otorgó en 1510 un privilegio para que solo Alicante comercializara sus vinos con su propia marca. Incluso el rey Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, era un devoto de estos caldos. "Lo último que hizo en la vida fue beber una copa de vino de Alicante antes de morir", recuerda Carbonell basándose en las crónicas de la época.

A pesar de este patrimonio, Carbonell lamenta que el consumidor local todavía tenga "un complejo" frente a otras denominaciones. "Parece que un Cabernet o un Tempranillo está a un nivel superior que una Giró o una Monastrell", critica el bodeguero. Y ahí señala que, mientras en mercados como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra se valora el Fondillón como un "generoso natural" al nivel del Jerez o el Oporto, en casa aún se prefiere pedir "un Rioja o un Ribera que no falla".

El sector se enfrenta ahora al reto de mantener la rentabilidad con cosechas cada vez más cortas debido a la sequía, con una producción que en 2026 ronda los 100.000 hectolitros. Sin embargo, el mercado ha cambiado: de los 60-70 litros que cada español consumía al año en los 50, se ha pasado a unos 10 litros actuales donde el cliente da prioridad a la calidad sobre la cantidad.

Carbonell insiste en que Alicante tiene un potencial "absolutamente increíble" equiparable a zonas históricas del Mediterráneo como Santorini, Sicilia o Mallorca. "Tenemos unas variedades autóctonas, un clima que es el que necesitan y un mercado de millones de personas", concluye el bodeguero. Y por eso insta a valorar la gastronomía y el vino local por encima de modas exóticas.