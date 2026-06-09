Los cocineros alicantinos coinciden: la mejor coca amb tonyina no lleva aceite de orujo, se hace con virgen extra

Con la llegada de las fiestas de las Hogueras, Alicante se sumerge en una de sus tradiciones más sabrosas: la coca amb tonyina. Este emblema de la gastronomía local ha vuelto a ser el protagonista del Concurso Provincial organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la Provincia de Alicante y FACPYME, un certamen que busca reconocer la excelencia y el saber hacer de los obradores de la provincia.

En la edición de 2026, el Primer Premio en la Categoría Tradicional ha recaído en el Forn Antic de Benimagrell, de Sant Joan d’Alacant, cuya responsable, Esperanza Ballesteros, ha vuelto a alzarse con el máximo galardón tras haberlo conseguido ya en 2022.

El podio lo completaron la Panadería Angelita de Alicante y La Levantina de El Campello. Por su parte, en la modalidad Sin Gluten, el reconocimiento fue para la Panadería Jose María García de la capital alicantina.

El secreto está en los ingredientes, destacan ya que la calidad no se negocia. Por eso las bases del concurso son estrictas respecto a los componentes que debe llevar una auténtica coca: harina, tronco de atún, cebolla, piñones, agua, sal, anís seco y aceite de oliva. Sin embargo, la diferencia entre una pieza excelente y una mediocre reside en la selección de estos productos.

Esperanza Ballesteros es tajante al respecto: la mejor coca no admite aceite de orujo. Mientras que algunos proveedores ofrecen este aceite para reducir costes y aumentar el margen de beneficio, Ballesteros insiste en el uso de aceite virgen de oliva. "Yo aceite de orujo no quiero", reitera la panadera, subrayando que no se puede desvirtuar un producto tan icónico por rentabilidad económica.

Del mismo modo, destaca la importancia de la tonyina de sorra, que debe ser de tronco y de máxima calidad. Según la ganadora, el uso de "recortes" para abaratar la fritada es una práctica que se nota "claro como el agua" en el resultado final. La coca debe ser lo que debe ser, defendiendo los valores de lo nuestro frente a la globalización.

Un oficio en peligro

A pesar del éxito, Ballesteros pone de relieve la dura realidad del sector panadero: entre la tradición y la supervivencia. Ganar el concurso supone una "gran responsabilidad" ante el aumento masivo de la demanda, que a menudo desborda la capacidad de un horno tradicional.

Para Esperanza, mantener el Forn Antic de Benimagrell (abierto desde mediados del siglo XX) es una forma de reivindicar el espíritu de sus padres y los sabores de la infancia. En un mundo donde el sushi o el panettone ganan terreno por su rentabilidad, ella apuesta por defender la toña y la coca salada alicantina para que las nuevas generaciones no olviden sus raíces.

La relevancia de esta cita no es solo gastronómica. El jurado, compuesto por personalidades como la Dama del Foc 2026, Marta Salaberri, y expertos como Carlos Mariel o Carlos Corredor, evaluó propuestas de altísimo nivel. Al finalizar el certamen, todas las cocas participantes fueron donadas a Alicante Gastronómica Solidaria, cumpliendo así una labor social fundamental de apoyo a los más necesitados durante los días de fiesta.