Alicante Gastronómica impulsará su vocación de evento experiencial en su nueva edición del 2 al 5 de octubre

La octava edición de Alicante Gastronómica se celebrará del 2 al 5 de octubre en IFA-Firalacant, tal y como ha acordado hoy el Comité Organizador. Esta nueva convocatoria refuerza su carácter de evento experiencial centrado en la cocina mediterránea y en la calidad de sus productos, consolidando una cita que el año pasado reunió a cerca de 85.000 visitantes y continúa creciendo edición tras edición.

En esta ocasión, el evento propondrá a los asistentes una inmersión total en el universo del Mediterráneo, a través de su gastronomía, sus ingredientes y su herencia cultural. La programación apostará por ampliar en un 60% el número de masterclass, tras la gran acogida de años anteriores, ofreciendo así más oportunidades para aprender de reconocidos profesionales, tanto en recetas tradicionales como en propuestas innovadoras.

Además, esta edición incorpora nuevos atractivos, como la colaboración con The Ocean Race, la emblemática regata que parte de Alicante y que permitirá a los visitantes acercarse a esta experiencia única.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha destacado que el objetivo es afianzar la feria como “el mayor evento experiencial vinculado a la gastronomía”, un espacio donde el público puede interactuar directamente con chefs, bodegueros, panaderos, pasteleros y otros profesionales del sector, siempre bajo la identidad mediterránea que caracteriza al encuentro. Según ha señalado, este año el visitante podrá “sumergirse en el mar a través de los sabores”.

Más allá de su carácter divulgativo, Alicante Gastronómica se posiciona como un punto de encuentro profesional que favorece acuerdos, contactos y la promoción turística, tanto del destino como de la oferta culinaria de la provincia. Al mismo tiempo, se distingue por ser un evento accesible y participativo, que combina ocio, formación y entretenimiento para todo tipo de público. “Queremos acercar la gastronomía a todos, sin elitismos, desde grandes chefs hasta quienes disfrutan cocinando en casa”, subrayan desde la organización.

En el apartado de competiciones, el programa de 2026 incluirá la tercera edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas (Trofeo Tescoma) y el V Congreso Nacional de la Tortilla de Patatas.

Alicante reafirma así su papel como referente nacional de este emblemático plato, acogiendo cada año la gran final de un certamen que selecciona previamente a sus participantes en distintas provincias y que culmina con la elección de la mejor tortilla del país.

La feria seguirá apostando por sus concursos habituales e incorporará nuevas propuestas, además de más espacios, actividades y sesiones formativas, con el objetivo de seguir evolucionando como un evento único a nivel internacional.

El Comité Organizador está formado por instituciones como la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio, junto a destacadas empresas y entidades del ámbito gastronómico y empresarial, entre ellas Carrefour, Tescoma, Carmencita, Coca-Cola, Harinas La Encarnación, Neolith, Cotepa, DO Vinos Alicante, Apeha, Escuela Torreblanca y Eurotoques.