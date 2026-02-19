La mejor cafetería de Alicante para degustar tortitas y café de especialidad: "No encontrarás nada igual"

En el centro de Alicante las opciones gastronómicas invitan a recorrer el mundo desde el paladar. Pero si un local transporta a los clientes a degustar manjares de otras latitudes, ese es EatMyTrip.

Ubicado en la calle Arquitecto Morell, 9, en este local el brunch se vive más como espectáculo que como mero desayuno.

EatMyTrip, firma nacida en Barcelona, aterrizó hace unos meses en la ciudad con el objetivo de convertir cada visita en un "viaje comestible" a base de tortitas XXL, café de especialidad y platos que mezclan sabores de medio mundo.

La creadora de contenido alicantina Elena Vidal (@alicantestreetstyle) resume la experiencia en un vídeo: "No es una cafetería de especialidad más; en Alicante no encontrarás nada igual en otro sitio".

La joya de la corona de la cafetería son sus tortitas, que pueden ser coronadas con frutas frescas, salsas y cremas de todos los colores y rematadas con una nube de algodón de azúcar que parece sacada de una feria.

"Como señora de tortitas, las de EatMyTrip han desbancado a las del Corte Inglés", admite Elena en su visita.

Más allá de la torre principal, EatMyTrip juega a reinterpretar postres icónicos. Uno de los platos que más llama la atención es su versión de la pavlova, convertida aquí en una torre de tres tortitas con compota casera de frutos del bosque, merengue, fresas naturales y una crema inglesa infusionada con naranja y vainilla.

El local también se ha ganado a los fans del matcha con varias preparaciones que van desde el clásico latte hasta versiones combinadas con limonada o frutos rojos.

A eso se suma una carta de cafés de especialidad, preparados con granos de primera calidad tostados por productores locales y servidos en vasos y tazas tan originales como instagrameables.

Aunque el reclamo principal de EatMyTrip es el brunch creativo, su propuesta en Alicante incluye sándwiches gourmet como el de pastrami con gouda y pepinillos o el de pollo marinado con cheddar y bacon.

"Es un menú elaborado con ingredientes locales, con muchas opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, pensado para cualquier momento del día", resume la propia cafetería en su página web.