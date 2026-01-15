Este es el nuevo restaurante en Alicante de cocina orgánica: "Esto es alimento de verdad, te va a sentar muchísimo mejor"

Alicante recibe un nuevo concepto gastronómico con la apertura de MasQi, el restaurante orgánico que traslada la esencia de uno de los mejores spa del mundo desde la Sierra de Mariola hasta el centro urbano. Un espacio que llega con la voluntad de no ser solo un lugar para comer, sino un punto de encuentro para "hacer comunidad" y conectar en una "onda diferente".

La fundadora, Sonia Ferre, explica que el proyecto nace de su propia crisis personal y de lo que a ella le ayudó a sentirse mejor. "Todo lo que ofrezco en MasQi viene de mi propia experiencia", afirma. Y es en la tradición china donde encontró ese apoyo ya que el nombre hace referencia al Qi, la energía vital. Según Ferre, "el ser feliz está asociado a tener más energía".

La propuesta culinaria se basa en la macrobiótica y ahí Sonia Ferre es tajante sobre los beneficios del cambio de hábitos: "¿Por qué comer pan de masa madre en vez de pan blanco? Pues porque esto es alimento de verdad, te va a sentar muchísimo mejor, vas a tener fibra. Todo tiene su porqué".

El restaurante ofrece servicio desde las 8 de la mañana y está abierto todo el día. La oferta comienza con desayunos que incluyen sopa miso, porridge o gachas, tostadas de masa madre, açaí, boles, huevos turcos o los escalfados con tomate conocidos como shakshuka, acompañados de café de especialidad.

A medida que avanza el día, la carta evoluciona hacia platos vibrantes con protagonismo de las verduras y opciones de pescado de temporada. Es ahí donde promocionan los boles que los clientes pueden personalizar con proteínas como trucha del Pirineo o hamburguesa de lubina. Además, de lunes a viernes se ofrece un menú de mediodía por 19,50 euros.

Ferre reconoce que "cambiar lo que comemos es muy difícil" debido a los vínculos emocionales con la comida, pero su objetivo es "dar opciones para inspirar". La cocina de MasQi promete que evita la pesadez de platos tradicionales: "Muchas veces acabas de comer y lo que necesitas es irte a dormir; esa comida no te ha dado energía, te la ha quitado".

El equipo de cocina liderado por el chef Josué Pérez apuesta por lo que considera una sostenibilidad real. Y para ello basa sus elaboraciones en cereales integrales, legumbres, semillas y fermentos naturales hechos en casa. Todo ello sin olvidar la parte "hedonista" de presentar los platos de forma atractiva para que "entren por los ojos".

La repostería tiene un lugar especial de la mano de Paula Steinegger, quien elabora piezas de alta pastelería veganas, sin gluten y sin azúcares refinados. En su vitrina diaria se pueden encontrar tartas de mango y tonka o chocolate con frutos rojos, además de un tradicional brownie o un bizcocho de plátano.

Más allá de la mesa, el local integra la salud emocional y física, ofreciendo clases de yoga y un área de spa. Ferre busca desmitificar el yoga de redes sociales: "Queremos que sea yoga para todos, para todos los estilos y personas", haciendo especial hincapié en atraer al público masculino.

Las clases sueltas de Yoga tienen un precio de 20 euros, mientras que las sesiones de spa están disponibles desde 20 euros por 30 minutos. Con esta apertura, MasQi busca que cada persona pueda "ser su mejor versión".