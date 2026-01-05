El mejor regalo de Reyes: Alicante Gastronómica Solidaria reparte los menús especiales en la provincia

El mejor regalo es compartir. Con ese espíritu Cámara Solidaria-Alicante Gastronómica Solidaria están ultimando la mañana de este lunes los detalles de los menús especiales que repartirán para la noche y el día de Reyes. Los colectivos más vulnerables de la provincia de Alicante tendrán así unos platos que incluyen gazpacho y roscones, entre otros.

La iniciativa nació hace cinco años, en las primeras fiestas navideñas que se encontraban en Alicante Gastronómica Solidaria. Gema Amor, directora de este proyecto, celebra todo este tiempo en el que "llevamos mandando esos mensajes de aliento, esperanza y cariño en cada roscón y ello es posible a las donaciones de las empresas con alma”.

Con ese apelativo se refieren a las compañías que se encargan de aportar la materia prima necesaria para que los chefs y voluntarios puedan elaborar estas comidas individuales. En ellas se incluye, además del mencionado plato principal y el postre característico de esta jornada, ensalada, fruta y bombones.

Amor ha dado las gracias este lunes a todos los voluntarios que durante todas las Navidades han estado colaborando en las que también han bautizado como cocinas con corazón “para estar junto a los más necesitados, sobre todo, en estos días tan especiales, poniendo ese toque con sabor a corazón”.

Un trabajo por el que también valoran a los que se han acercado a las instalaciones de la Cámara en Mutxamel que dedican para estos fines. Así reiteran la importancia de que los héroes con delantal, como así también han bautizado a los que apoyan este tipo de iniciativas.

Alicante Gastronómica Solidaria detalla el apoyo de cada una de las marcas que han participado en el proceso. Desde las figuritas donadas por Dekora para que los roscones de Reyes tengan las mismas sorpresas que cualquiera hasta los ingredientes que hacen posible el menú.

En esa lista aparecen Bardisa, como proveedor de las tortas para el tradicional gazpacho alicantino, la carne por Avecox y las verduras por Ramón Miñana y Mercadona. La cena se completa con ensalada mediterránea, una Coca-Cola, pan del Forn de la Mestra, plátanos de Eurobanan y para acompañar el roscón, natillas de Carmencita y bombones de Chocolates Valor.

Ejemplo del menú especial que se prepara para la noche y el día de Reyes en Alicante.

La detallada enumeración también la aprovechan para animar a quien quiera apoyar este proyecto, que puede contactar en el correo alicantesolidaria@gmail.com o acudiendo a las instalaciones en el polígono de Riodel en Mutxamel.