Carlos, panadero de los mejores roscones de Reyes de España en este pueblo de Alicante: "Pensamos algo muy valenciano"

La Navidad mantiene tradiciones gastronómicas tan fuertes que es imposible separar un día de una receta. El día de Reyes lo está con el Roscón, un dulce delicioso que tiene en Carlos Mariel a uno de los mejores de España. Su horno tradicional en un pueblo de Alicante es el segundo más innovador en la primera edición del concurso que premia a los artesanos nacionales.

Diciembre es precisamente por eso un mes muy intenso para los hornos que tienen que atender la alta demanda de dulces para las fiestas. Y es pasada la Nochevieja cuando en Ibi, en el interior de la provincia de Alicante, se centran en elaborar los roscones, o como recuerda Carlos a EL ESPAÑOL, los torteles.

La reivindicación del término tradicional valenciano refleja ya la mirada con la que afrontaba este concurso. Su pretensión era demostrar que se podía innovar con raíces locales, en su caso apostando por la algarroba. Su tortell de garrofa es la prueba del éxito de la cocina centrada en el kilómetro cero, utilizando ingredientes muy valencianos.

"Estuvimos pensando en ser algo muy valenciano, muy valenciano, y que realmente tuviera algo de la tierra", explica Mariel. Él mismo se define del mismo modo, "muy pegado a la tierra y la lengua". Y elegir el fruto del habitual garrofer de los campos mediterráneos se lo permitía.

El ingrediente estrella es la algarroba, que funciona como un "falso chocolate". Para su elaboración, la harina de algarroba debe ser escaldada, lo que le da una "consistencia muy guapa y un color guapísimo" en la pasta.

El tortel innovador incluye también pistachos plantados en Ibi, cuya pasta es elaborada por un conocido suyo sin aditivos ni colorantes. Y ahí resalta que sea así frente a los que abusan de ellos para darle un toque de color irreal. "A mi particularmente no me gusta", explica sobre la elección de mantener el color natural, ya que habitualmente se tiñe de verde.

A esto se le añade naranja confitada que llevaba la pasta y también romero fresco de la imponente sierra Mariola que es símbolo del territorio.

Además, este tortel no lleva levadura, sino que sigue un sistema similar al del panetone con un primer paso que se realiza un día y los demás ingredientes al día siguiente. Este proceso permite que el producto pueda durar "una semana, una semana y media".

El tortel innovador se podrá adquirir a partir de este viernes 2 de enero. Mariel, que también sirve pan a restaurantes con Estrellas Michelin, reconoce que su precio todavía no está fijado, aunque el roscón tradicional (con trufa, nata o crema) suele estar entre los 22 y 25 euros.