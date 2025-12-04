Cestas navideñas de Chocolates Marcos Tonda: el regalo exclusivo basado en la tradición mediterránea más saludable

Del 'Lote Delicatessen' hasta el 'Lote Luxe', todas las opciones reflejan la esencia de un producto que hunde sus raíces en el Mediterráneo. Marcos Tonda

Regalar chocolate artesano se ha convertido en la gran tendencia navideña de 2025, tanto para empresas que buscan sorprender a sus equipos y clientes, como para particulares que quieren tener un detalle único y saludable. Chocolates Marcos Tonda, desde Villajoyosa y con una trayectoria de más de 230 años, cuenta con un exclusivo catálogo de cestas y lotes navideños elaborados con mimo, materias primas selectas y controlando cada paso del proceso artesanal.

Se trata de un producto deseado y valorado, fuente de antioxidantes y minerales, cuya calidad marca la diferencia respecto a las opciones industriales y convierte cada regalo en una experiencia gourmet y emocional de cuidado y bienestar. Y es que todos los estudios indican que contiene beneficios demostrados para la salud cuando se consume con moderación

Una de las señas de identidad que hace de las cestas navideñas de Marcos Tonda una opción tan especial es la integración de productos de kilómetro cero, seleccionados cuidadosamente de la Comunidad Valenciana y alrededores. Además del chocolate, en cada lote es posible encontrar turrones de Jijona y Alicante elaborados por artesanos locales, aceite de oliva virgen extra prensado en la región.

También, Agua de Valencia, pastelitos de boniato tradicionales y, como joya exclusiva, el panettone de chocolate y naranja del maestro pastelero Juanfran Asensio. Esta cuidada selección crea una experiencia gastronómica que ensalza sabores mediterráneos, apoya la economía local y garantiza la máxima frescura y calidad en cada bocado.

La alta pureza de cacao y la ausencia de aditivos innecesarios, aporta beneficios para la salud gracias a su contenido en antioxidantes y minerales.

En el ámbito corporativo, la personalización es clave: empresas de todos los tamaños recurren a Marcos Tonda para sorprender a sus empleados y clientes con lotes personalizables, donde cada elemento está pensado para transmitir valores como la cercanía, el compromiso y la excelencia.

Por eso, más allá del clásico surtido, existen opciones como el Lote Delicatessen o el Lote Luxe, ejemplos de distinción y buen gusto con productos seleccionados cuidadosamente. Y destacan colaboraciones como la colección con Agatha Ruiz de la Prada, aportando al universo del chocolate un toque vanguardista sin perder la esencia artesana.

Pero si hay una estrella que brilla más que todas las Navidades es la línea La Virgen 1793, chocolates reconocidos por su alta pureza de cacao y la ausencia de aditivos innecesarios, lo que además de garantizar un sabor sofisticado, aporta beneficios para la salud gracias a su contenido en antioxidantes y minerales. Al consumirlos con moderación, cada cliente recibe el doble valor de regalar placer y bienestar, una opción cada vez más apreciada entre quienes buscan detalles navideños genuinos y saludables.

Las cestas y lotes navideños de Marcos Tonda están disponibles en sus tiendas y canales oficiales, garantizando la máxima calidad, frescura y autenticidad.

Experiencia Mediterránea Garantizada

Todas las cestas y lotes navideños de Marcos Tonda se inspiran en la tradición y el saber hacer mediterráneo, conjugando productos locales y referencias gourmet internacionales. Este compromiso con la calidad se refleja en la cuidada selección de materias primas y en su filosofía: “Donde podemos, apostamos por lo nuestro; cuando no encontramos lo que buscamos en nuestra tierra, seleccionamos lo mejor de fuera para completar la experiencia”.

El resultado es un regalo navideño que resume exclusividad, excelencia y el verdadero sabor de una Navidad mediterránea, disponible en tiendas y canales oficiales de la marca.

