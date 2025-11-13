Alicante elige a los finalistas de los concursos de Cocinero y Camarero del año

Alicante se viste de gala para elegir a los mejores profesionales de la gastronomía. El sector celebra en el CdT a los finalistas de Cocinero y Camarero del año. Y entre ellos, está Roger Julián, el cocinero del restaurante Simposio en la provincia de Valencia.

Julián es el mejor clasificado en una lista en la que le acompañan Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez con una Estrella Michelin en Salamanca y Juanma Salgado, del restaurante Dromo en Badajoz.

Los finalistas a Camarero del año son, por este orden, Javier Gil del restaurante Gaytán que luce Estrella Michelin en Madrid, Paloma Sánchez del restaurante Santa Ana en Murcia y Juan David Marco del restaurante Saddle Madrid, también con la distinción de la guía francesa.

Esta fase del concurso es uno de los puntos más destacados del calendario de Alicante Capital Española de la Gastronomía. Y será Barcelona la que elija a los ganadores de ambos concursos en marzo de 2026, en el marco de Alimentaria + Hostelco, la feria internacional más grande de este sector.

La gala ha rematado una intensa jornada que ha arrancado a las 10 de la mañana y ha terminado mucho antes de lo previsto, a las seis de la tarde. A lo largo de este jueves se ha debatido sobre las distintas profesiones que trabajan en el sector y se han podido probar algunos de los platos.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, destaca que eventos así "refuerzan el posicionamiento de Alicante y la Comunitat Valenciana dentro de una estrategia turística vinculada a la gastronomía, que es algo por lo que este Consell quiere potenciar de manera decidida".

Y Cano lo ha querido demostrar recordando que el Consell dedicará en 2026 "tres millones de euros a la promoción del turismo gastronómico", una "cifra récord que demuestra que para nosotros no solo se trata de reforzar la oferta complementaria, sino que en muchas ocasiones es el principal motivo por el que muchos de los visitantes nos acaban escogiendo".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado orgulloso que "el hecho de que Alicante acoja la semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año es un fiel reflejo de la importancia que la gastronomía y la hostelería tienen en nuestra ciudad y que este año celebramos como Capital Española de la Gastronomía".

"La importancia de este certamen y su repercusión nos hace estar orgullosos de ser los anfitriones de una jornada en la que se ha concentrado el talento y el buen hacer de los profesionales hosteleros que buscan la excelencia y que se superan cada día para conformar la magnífica oferta de la que disfrutamos en nuestro país", ha concluido.