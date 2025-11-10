Este es el nuevo supermercado que abre Mercadona en este pueblo de Alicante: invierten casi siete millones

El proceso de transformación de Mercadona llega a Petrer. En el corazón de la provincia de Alicante acaba de inaugurar un nuevo supermercado que sigue su modelo de tienda eficiente. Para hacerlo posible, han invertido casi siete millones de euros.

Situado en el número 2 de la plaza de Luvi, en él trabajan 55 personas. En su construcción han participado 59 proveedores, que han dado empleo a 115 personas durante la fase de obras.

Con una superficie de sala de ventas de 1.756 metros cuadrados, es uno de los más grandes en la provincia de Alicante. Y como destaca la compañía, con él llega su sección Listo para Comer, en la que tienen una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Y no es casualidad que la destaque porque, como calcula Juan Roig, "a mitad del siglo XXI no habrá cocinas". Esta sección se creó en 2018 para adaptarse a esta nueva tendencia de consumo en el que cada vez se buscan platos preparados.

En la oferta de Listo para Comer destacan recetas tradicionales como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales como arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos. Y para llevarlo a cabo, sirven gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales como la caña de azúcar, que es compostable, cartón o papel.

¿Qué significa una tienda eficiente? Mercadona destaca que cuenta con un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Trabajar mejor

Uno de los aspectos del que presumen es incorporar medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor equipado y unas taquillas personales amplias y cómodas.

Y que sea eficiente también significa que la tienda está completamente conectada tecnológicamente. Lo hacen integrando dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para que los trabajadores puedan compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello, aseguran, permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

Esa tecnología les permite reducir el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico. Para eso optimizan los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente.

El parque exterior del supermercado de Petrer.

El sistema de iluminación led está automatizado para regularse según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 153 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos.