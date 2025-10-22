El "chollo" de tener un restaurante en el Mercado Central de Alicante: 200 euros al trimestre

El Mercado Central es uno de los más deseados por los restauradores por su ubicación. M.H.

Abrir un puesto de hostelería en los mercados municipales de Alicante es una gran oportunidad para muchos de los profesionales del sector que se acercan atraídos por su bajo precio. Pero acceder a ellos no es fácil, el traspaso alcanza precios de hasta cien mil euros.

El presidente de la Asociación de Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, reconoce que las tasas municipales "son muy baratas". El pago promedio es de "200 euros al trimestre por unidad comercial".

Una cifra así encaja con la descripción de "chollo" que destacaba una chef de su local en el Mercado Central. Con un gancho así, Alemañ señala que existe "mucha gente que quiere invertir" y un interés "brutal" en abrir puestos, especialmente de hostelería, en estos espacios regulados por el Ayuntamiento.

Los puestos de hostelería no se pueden montar en cualquier lugar del Mercado Central, como explica el presidente. La normativa marca que para esta actividad se deben elegir los "perimetrales", es decir, los que están "pegados a los muros exteriores". Al reducirse el número de posibilidades de elección, se incrementa el valor del traspaso.

Pero ¿cómo se consigue un puesto? Hay dos vías. Una es la de la concesión administrativa (que vence en 2041) mediante licitación pública. La otra es encontrar un traspaso entre particulares.

Y si la primera está regulada, la segunda depende de la ley de la oferta y la demanda con precios que oscilan "entre 15.000 y hasta quien ha pedido 100.000" por una en el Central.

Este desembolso, como recuerda, es el punto de partida. Una vez con el puesto en propiedad hay que pensar si se quiere invertir en reformarlo para que tenga una imagen actualizada.

¿Qué cuesta la licitación pública? En 2022, el último año en que salieron en oferta, los precios partieron de los 2.000 euros y lo más alto estaba en los 16.000 euros, algo que fue considerado "muy asequible".

Si aquel año hubiera sido tranquilo, Alemañ cree que se habría cubierto toda la oferta disponible entonces porque recuerda que fueron muchos quienes preguntaron interesándose por ello. Y entonces Rusia invadió Ucrania.

La incertidumbre que generó el inicio de aquella guerra provocó una crisis energética mundial que disparó la inflación. Y a eso atribuye el presidente que finalmente se quedaran sin cubrir todos los puestos.

Tres años después, la guerra entre los dos países sigue sin resolverse, pero la economía mundial se ha adaptado a ello. La alta demanda de la gastronomía en la ciudad, que incluso presume de ser la capital española de la gastronomía, devuelve el interés del sector hacia estos espacios.

Y por ello Alemañ destaca que están "reivindicando" al Ayuntamiento "que salgan de manera más frecuente" las licitaciones. La idea es que la próxima oferta pública "saliera a principios de 2026", aunque esto fue la última previsión comunicada y no un compromiso.