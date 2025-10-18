Alicante ya tiene su coca de mollitas más grande que prueban más de un millar de personas: "Está buena"

La fiesta de la Capital Española de la Gastronomía hace posible la coca de mollitas más grande. La ciudad de Alicante celebra este sábado la unión de más de 20 hornos para conseguirlo y más de un millar de personas la disfrutan.

Entre ellos, Jan y Lissete, un matrimonio que viene dos veces al año a la ciudad desde hace 20 años. Esta pareja de belgas nunca había probado la coca con mollitas y ahora lo ha hecho por primera vez gracias a esta celebración.

"El sabor es bueno, pero un poco seco", reconocen ambos con una sonrisa. Y es que esta particular elaboración puede sorprender a los que la descubren por primera vez. La pareja destaca que les ha gustado participar en un evento como este que ha reunido a más de un millar de personas en la avenida Constitución.

La coca de mollitas es una de las elaboraciones más típicas de la ciudad de Alicante. Sobre una base fina y crujiente, en la que cada vez predomina más el hojaldre, se ponen las migas de pan que se han preparado con mucho aceite de oliva o manteca y sal, como explica el presentador del acto, Óscar Carrión.

Esta receta es aún muy popular y se puede encontrar en las panaderías y hornos tradicionales de la ciudad. Por eso se la ha escogido para reivindicar el carácter propio de Alicante con esta gran fiesta.

En un ambiente muy animado en el centro de la ciudad el público ha seguido expectante la medición de la extensión de la coca de mollitas. El notario ha certificado que las diferentes bandejas componen un plato de 108,02 metros.

La cifra ha quedado al final lejos de los 170 metros que se habían previsto inicialmente, pero eso no ha restado un ápice de entusiasmo al público que se ha congregado en la peatonalizada avenida para disfrutar de la tarde.

La coca de mollitas está disponible durante todo el año, pero es en las fiestas más tradicionales cuando se reivindica su consumo, como en Hogueras. Precisamente en esas fechas se había planeado celebrar este evento, que se decidió posponer ante el aviso rojo por la ola de calor en junio.

Alicante encara el trimestre final del título de la Capital Española de la Gastronomía, que este viernes ha anunciado que será Jerez de la Frontera la que tome el testigo de la capital de la Costa Blanca. Será a finales de enero, en la feria de Fitur, cuando se haga efectivo el traspaso.