El restaurante asiático de David que arrasa en el Mercado Central de Alicante: "Es un sitio divertido"

David Gallego tiene garra cuando habla y cuando cocina, por eso es natural que su restaurante en el Mercado Central de Alicante tomara ese nombre. El auge de su cocina le lleva este fin de semana a Alicante Gastronómica donde además el viernes dará una ponencia.

"Garra es un sitio divertido, informal y donde se prioriza la calidad y la materia prima", cuenta mientras filetea un estupendo atún rojo. Su propuesta, en la que ahora cuenta con la ayuda de Agustín Carmona, se centra en la fusión con la cocina asiática.

"Trabajamos más pescado que carne", detalla. En él se pueden probar sashimi, tartar y sushi, como desgrana. Una mezcla que le funciona cada vez más, de forma que ya trabaja casi en su totalidad bajo reserva de martes a sábado a los mediodías, como impone el Mercado.

Junto al atún y las gambas blancas, las corvinas y bonitos que había acabado de recoger tanto de la lonja de pescado como del propio Mercado. Del mismo modo cuenta con las frutas con las que le gusta acompañar casi todas sus elaboraciones.

Ejemplo de ello es lo que presentará este viernes a las 19 horas en la ponencia de la feria que acoge IFA explicando su proyecto culinario y ofreciendo gratis una de sus tapas de más éxito, la tosta de atún rojo.

La sirve con pan de aceite y "un sofrito como de la abuela, pero con un toque asiático y acabado con higos hasta que dure la temporada".

Con una gran sonrisa, David disfruta del momento personal y de la acogida del proyecto. "Hoy me han preguntado para venir y los sábados hasta el 6 de diciembre no hay libre", destaca.

