José Ribagorda, periodista, deja claro cuál es su barra de bar favorita en Alicante: "Es un templo gastronómico"
El que fuera presentador de Informativos Telecinco revela su espacio favorito en la ciudad para degustar productos de primera.
El reconocido periodista madrileño José Ribagorda tiene en Alicante una de sus barras favoritas para degustar productos de primera.
El que fuera presentador de los Informativos de Telecinco hasta septiembre del año pasado es un apasionado del mundo culinario y comparte algunos de los mejores restaurantes del país.
En uno de los vídeos de su proyecto De las cosas del comer, Ribagorda reveló su barra favorita en Alicante.
El periodista cuenta que descubrió el Nou Manolín cuando se lo recomendó un amigo "hace ya muchos años".
"Es un templo gastronómico con el mejor producto, producto alicantino, valenciano, producto de España", señala.
"Es un lugar donde se elabora perfectamente el excelente producto que hacen", añade desde la barra del restaurante.
El restaurante lleva el concepto de la barra a su máxima expresión. Algo que para Ribagorda es "lo más preciado que tenemos en España".
Esto es así por la sociabilidad y lo que representa la gastronomía nacional, "que no tiene parangón", dice.
En octubre de 2013, en colaboración con Mediaset, el periodista puso en marcha la web De las cosas del comer donde da cuenta de todas sus actividades relacionadas con la gastronomía.
Su pasión por lo culinario se ha traducido en dos libros, Cocineros sin estrella en 2012, donde traslada al papel a los personajes del programa del mismo nombre emitido por Telecinco y el último en publicarse, en mayo de 2017, De las cosas del comer, donde se dan a conocer productos, barras, restaurantes, establecimientos comerciales, enólogos y vinos no suficientemente conocidos ni reconocidos.
Alejado ya de la pantalla, se ha convertido en un rostro recurrente en lo que a charlas y conferencias profesionales respecta con motivo de su incansable proyecto gastronómico.
En su caso, cabe mencionar, aún sigue vinculado a Mediaset España. El comunicador se mantiene al frente de Rincones y Sabores, una sección de Informativos dedicada a recorrer los lugares hosteleros más característicos del panorama nacional.
La cultura culinaria es un ámbito muy presente en la vida personal y profesional de Ribagorda. Un ámbito que ha tomado mayor fuerza durante estos meses alejado de la conducción de Informativos Telecinco.
José Ribagorda recibió recientemente el Premio Platera de Honor 2025 por el pueblo de Malpartida de Cáceres. Un galardón que premia "gastronomía de tradición y humildad".