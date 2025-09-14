La heladería inspirada en Santorini que arrasa en Alicante: "El mejor de toda mi vida"

La calle San Francisco de Alicante, más conocida como la calle de las Setas, ha sumado un nuevo atractivo gastronómico que en apenas unos días se ha convertido en un fenómeno.

Se trata de Grykos, una heladería especializada en yogur griego que ha importado desde Santorini un concepto que combina sencillez, personalización y puesta en escena.

El establecimiento abrió sus puertas a finales de agosto y desde entonces se registran colas continuas a cualquier hora del día.

La fórmula de su éxito es sencilla: una base de yogur griego y más de 30 toppings para que cada cliente construya su propio postre. Los precios oscilan entre los 3,90 y los 5,90 euros, en función del tamaño.

La propuesta ha despertado la curiosidad por su carácter artesanal y por la originalidad de algunas combinaciones.

Entre las más comentadas se encuentra la que lleva aceite de oliva, sal y ralladura de limón, una mezcla que sorprende por su intensidad y que recuerda a los sabores mediterráneos tradicionales. También triunfan las opciones más clásicas para el día a día, con muesli, bayas de Goji, arándanos y coco, como explica la ifluencer tras la cuenta Alicantestreetstyle.

La joya de la carta es, sin embargo, el yogur de pistacho. Puede servirse en crema, granulado o en polvo, acompañado de baklava u otros complementos típicos de la repostería griega.

"El mejor de toda mi vida", decía una clienta en un vídeo compartido en redes tras probar una de sus elaboraciones en los primeros días de apertura.

Otro de sus fuertes es su decoración, que en la era de las redes sociales hace que aparte de convertirse en un viaje gastronómico, sea un lugar obligado donde sacar una fotografía.

Tonos blancos y azules evocan las islas griegas y trasladan a Santorini en pleno centro de Alicante.

La apuesta busca diferenciarse en un sector muy competitivo como el de las heladerías de la ciudad, donde la puesta en escena marca la diferencia.

Abierta todos los días de 13 a 23 horas —hasta medianoche los viernes y sábados—, Grykos se ha convertido en un nuevo punto de referencia en la oferta gastronómica local con sus yogures helados griegos que compiten contra turrones y tartas de todos los sabores.