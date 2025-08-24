Susi Díaz, chef Michelin, explica la transición en su histórico restaurante de Elche: "Mi vida va a ser José María y la cocina"

Irene, Susi y Chema en uno de los salones de La Finca, en Elche. M. H.

Es la cocinera más veterana en la Comunitat Valenciana con Estrella Michelin, sus platos los han probado presidentes del Gobierno y hasta de la Comisión Europea y este curso recibe el tercer Sol Repsol. Susi Díaz ofrece con sus hijos Chema e Irene la primera entrevista conjunta para hablar del futuro de La Finca: "Mi vida va a ser José María y la cocina".

Sentados en uno de los salones del restaurante en el que ha estado trabajando durante más de cuatro décadas los tres agradecen la importancia de este último reconocimiento en este momento. Susi, sonriente como siempre, agradece que "viene cuando ellos están ahí a tope", en referencia al trabajo de sus hijos.

El nuevo Sol no es solo suyo, sino de "una familia que ahora mismo está Chema, Irene, implicados, fuertes, valientes". Y es que, como explica Irene, en La Finca "siempre hemos estado muy metidos".

Desde pequeños han sido parte del negocio, y ahora, ya implicados al cien por cien, las decisiones se toman "entre los tres". Susi remarca que "este Sol ha venido precisamente por esa fuerza que ahora mismo tiene La Finca".

Chema describe la dinámica familiar como excelente, sin fricciones en el día a día. "Mi hermana y yo nos vamos estupendamente, lo hablamos todo", asegura. Creen que la colaboración en familia funciona "mejor que si tuviéramos un socio que no fuera de la familia".

Susi Díaz no tiene previsto dejar la cocina, pues disfruta creando platos y cuenta con un equipo "muy consolidado". Reconoce que se "despreocupa del resto del restaurante", permitiéndole concentrarse en la creación y su vida personal. Sus hijos supervisan y ofrecen críticas valiosas.

"No criticamos un plato a nuestra madre, criticamos un plato del restaurante", aclara Chema. Ellos aportan sobre cómo mejorar la oferta, desde la aceptación de los comensales hasta la gestión de alérgenos. Para Susi, la cocina sigue siendo su felicidad.

El futuro de La Finca

El objetivo principal de Chema e Irene es que "la gente siga viniendo a La Finca, venga encantada y cuando se vaya de aquí pues tenga un recuerdo inolvidable". No trabajan "para los reconocimientos", sino para el público, buscando que el restaurante esté lleno.

Sobre la posible expansión, la respuesta es contundente: "Nos quedamos con La Finca cómo está. No necesitamos nada más", afirma Irene. El trabajo es inmenso y se requiere presencia física constante. "No nos da la vida para tener más cosas", concluye.

Pasión y equipo

La Finca, con Susi Díaz y sus hijos al frente, se proyecta "más joven que nunca, más fuerte que nunca". La chef valora que sus hijos "han entrado con prudencia, con cariño y cada vez la parcela es más grande". Su futuro es prometedor, con "mucho que demostrar todavía".