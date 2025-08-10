Los donuts gigantes y caseros más virales de todo Alicante: tan solo 3,40 euros

Donuts gigantes "como ruedas de camión". Este es el nuevo postre viral que está triunfando en la provincia de Alicante

Su precio barato y sus grandes dimensiones han hecho que la fama de estos originales donuts se dispare en las redes.

Una de las claves del éxito de Big Rum es la forma de combinar tamaño, precio y sabores en un formato de bollo que había quedado estancado, a diferencia de las nuevas propuestas en otros tipos de dulces como las tartas o los turrones.

Cuenta con tres locales en la provincia, en Petrer, Sax y Benidorm, y desde hace unos meses cada vez son más los vídeos de clientes que comparten estos gigantes de azúcar en redes y elogian su sabor único.

Con un obrador artesano, realizan donuts caseros de grandes dimensiones que ponen a prueba el apetito de los clientes.

Su precio, tan solo 3,40 euros, es lo que más sorprende a sus visitantes, quienes pueden personalizar cada producto con más de 20 toppings diferentes.

Los añadidos cubren una amplia variedad de sabores que van desde la crema de pistacho, de Kinder, la Nutella o toppings como galletas de diferentes sabores, e incluso algunas opciones saladas como las de Doritos.

La masa de los donuts gigantes es casi tan esponjosa como la de sus rollitos de canela, su otra especialidad.

Con sus productos gigantes, artesanos y vistosos, se han consagrado como los donuts más virales de toda la Comunitat Valenciana.

"Por el tamaño y la calidad de la masa, el precio no puede estar más ajustado", señaló el creador de contenido Zapi News en redes al compartir su experiencia tras degustar sus elaboraciones caseras.

"El local es muy austero. Desde fuera no sabes muy bien lo que te vas a encontrar al entrar. Aun así, es un producto que está pensado para llevar y el local es solamente para delivery", apuntó.

"La masa del donut es muy esponjosa, pero como es neutra y no lleva apenas glaseado, hay que añadirle alguna crema o topping que acompañe la masa del donut. Para mi gusto está demasiado frito, y lo haría un poco menos", señaló este mismo usuario.

"Sin embargo, el rollo de canela, con o sin crema, me pareció un producto de 10/10. La masa es esponjosa, tierna y se deshace. Fue lo que más me gustó", concluyó.