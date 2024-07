Este es el restaurante de San Juan de Alicante que compite por el mejor taco de España

¿Dónde se puede comer el mejor taco de España? Esa es la pregunta que quiere responder este martes un concurso que decide entre los mejores restaurantes mexicanos del país. Entre los quince locales finalistas está Con chile y azafrán, que repite por segundo año consecutivo en esa cotizada lista desde su local en San Juan de Alicante.

La capital española de la gastronomía, Oviedo, será el escenario en el que se batirán los cocineros de estos quince establecimientos. La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía que más finalistas cuela y entre ellos, la única de la provincia de Alicante es Alejandra Macías.

Nacida en Aguascalientes, se vino en 2004 para estudiar un posgrado "y España me ha tratado tan mal que me he quedado ya 20 años", afirma risueña. Aquí conoció al que ahora es su marido y con el que se lanzó a la restauración. "Hacíamos eventos para contrarrestar la moda de las mesas de queso y ese tipo de cosas", recuerda de sus inicios en 2018. Y su opción fue "montar mesas mexicanas, y la verdad es que nos fue muy bien".

El 2020 y la restricción de los eventos públicos obligaron a cambiar su propuesta. "Tuvimos que cancelarlos y empezamos a hacer nuestro Taco Box, que es una cajita en la que metíamos un guiso, nuestras tortillas, la salsa… Todo elaborado por nosotros", cuenta. La voluntad de diferenciarse frente a las tendencias dominantes de comida para llevar volvió a ayudarles ", y la verdad es que fue algo con mucho éxito porque solamente había pizzas y hamburguesas que podían llegar a casa y nosotros dimos una alternativa que a la gente gustó mucho".

El fin de las restricciones les devolvió al sector de eventos manteniendo esta línea, con lo que fueron sumando personas interesadas en su cocina. "Nos decían de montar un lugar y lo pensamos mucho porque tenemos otros dos trabajos", concede Macías, "esto era realmente una afición". Finalmente, en 2022 se decidieron y encontraron su local en la avenida de la diagonal de Sant Joan d'Alacant, la ciudad donde viven.

Con chile y azafrán abre de jueves a domingo porque "seguimos con los otros trabajos igualmente". En esos días se centran en ofrecer lo que más le gusta a la gente, sus tacos. "Nuestra cocina ha gustado tanto porque tratamos de rescatar que sea totalmente auténtica, que no tenga nada de tex-mex".

Eso lo demuestran con lo que llaman recetas de familia, "porque como nos gusta a nosotros decir, cada receta tiene su creador". El abuelo Rogelio es el que les ha llevado a repetir entre los quince mejores restaurantes que elige el concurso El Mejor Taco.

¿Y qué lleva su Taco de Carnitas? "Es un cerdo confitado, que se hace a muy baja temperatura durante unas cuatro o cinco horas, aproximadamente", explica. La carne confitada la acompañan de una salsa de tomatillo verde mexicano, "que es un tomatillo de sabor un poquito más acidito que tenemos gracias a unas semillas que he traído yo de México y un amigo nuestro que tiene un campo y lo siembra".

A eso le añaden también los chiles que cultivan en la huerta de Hugo, "en este caso de chile guajillo y chile de árbol para darle un toquecito picante, no demasiado elevado porque aquí no estáis acostumbrados todavía a ese picor. Así que lo españolizamos un poco y ponemos unas cebollitas encurtidas".