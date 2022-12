El tardeo de Alicante empieza a ganar a las cenas de Nochevieja para ahorrar

La fuerza del tardeo, pese a los peores vaticinios, sigue creciendo. Las asociaciones de ocio nocturno y hostelería de Alicante señalan una tendencia que se abre camino frente a un hábito muy tradicional, las cenas de Nochevieja. Lo que empezó como una propuesta alternativa hace menos de diez años, el empezar la despedida del año de día, ya hace que aumenten los restaurantes que prefieren ofrecer comidas que cenas el 31 de diciembre.

¿Y qué se gana? Aparte de adelantar las horas en que se está de fiesta, se ahorra el habitual sobrecoste que tienen las cenas alrededor de la medianoche. Eso en la parte de los consumidores. Y es que algunos hosteleros también ven correcto cerrar el servicio nocturno y tenerlo libre. Eso es lo que hace el mismo presidente de la asociación de restaurantes de Alicante, César Anca. "Cierro en Nochevieja, que ya he abierto muchos años", cuenta, "y así pasamos la noche con familia o amigos".

"Cada vez más la tendencia es la australiana, el que sale es a comer, a cenar no sale", subraya Anca. Y ahí puntualiza que no se trata de un factor originado por los dos años de pandemia. Lo que sí se puede encontrar la gente que prefiera empezar la fiesta al mediodía es que haya menús al mediodía hechos para este día. A precios, eso sí, mucho menores de los que se pueden ver en las ofertas de quienes mantienen la tradicional.

En su opinión, se trata de un ejemplo claro de adaptación de los restaurantes al tardeo. Aunque marcando aún las reglas del juego: "La gente ya no va tanto de sitio en sitio. Y seleccionan más el lugar donde lo hacen porque hay muchas reservas para ese día. No se va a salto de mata y se alarga mucho más la comida".

César Anca, presidente de ARA.

Y esa búsqueda por asegurarse la diversión este mes de diciembre tiene su lógica en la distribución de los festivos de este año. El día de la constitución y el de la inmaculada han caído martes y jueves, lo que ha generado una doble opción con el fin de semana previo y el posterior para realizar puentes. A eso, se suma que tanto Nochebuena como Nochevieja, caigan en sábado. "Hay poquísimas plazas, contadísimas. Muchos restaurantes están llenos desde hace semanas", asegura desde ARA.

Si la cena de Nochevieja empieza a decaer, la que se mantiene es la de Nochebuena. Pero hasta en ella Anca anticipa que habrá cambios en unos años. Si antes el día de Navidad no abrían los restaurantes y ahora sí es habitual que lo hagan para atender a grandes comidas familiares, "poquito a poco se hará igual. No sé cuánto tardará, pero las nuevas generaciones ya no cocinan para quince o veinte personas, que para eso estamos nosotros".

Al ocio nocturno que representa otra entidad, Alroa, el crecimiento de la Nochevieja australiana le mantiene en "los mismos números que lo habitual porque el que sale de comidas se queda hasta altas horas". "A la restauración esto le beneficia, le conviene", señala su presidente Javier Galdeano, "eso no quita trabajo el ocio, la gente se diversifica".

Las reservas en los restaurantes de Nochevieja están ya muy demandadas.

Diciembre de 2022 también ha supuesto un punto de inflexión porque se ha pasado de las peores expectativas en septiembre a las mejores. Cierto es, matiza Galdeano, que "las expectativas de Navidad son normalmente optimistas y este año se pretende intentar saldar en positivo porque los sobrecostes que se han aguantado se espera asumirlos con los beneficios de Navidad porque no se va a quedar nadie en casa, la gente va a salir, y vamos a intentar que el saldo sea positivo, más uno. Ya veremos si el año que viene es el de rechinar dientes porque este año acabaremos con saldo más uno".

