La actriz madrileña se suma así a los miles de visitantes que viajan desde la capital hasta este municipio de la Marina Alta. Más información: El pueblo más bonito para recorrer a pie y conocer un casco histórico protegido como Bien de Interés Cultural

El refugio de Ester Expósito en un pueblo marinero: kilómetros de costa, marisco y la mejor fiesta

La provincia de Alicante se está volviendo famosa entre turistas del mundo entero, y también entre los famosos españoles.

En este sentido, la actriz Ester Expósito ha convertido Jávea (Xàbia), en la Marina Alta, en su particular refugio estival en la Costa Blanca: un enclave que combina kilómetros de costa, calas de ensueño, una gastronomía marinera de primer nivel y una vida nocturna legendaria.

Jávea se ha consolidado como uno de los pueblos con más encanto de la provincia y destino recurrente de famosos españoles. Además de Ester Expósito, la localidad acoge cada verano a nombres como Blanca Suárez, Pablo Motos, Pilar Rubio o Alejandro Sanz, atraídos por sus playas, su casco urbano y su oferta gastronómica.

La actriz madrileña se suma así a los miles de visitantes que viajan desde la capital hasta este municipio de la Marina Alta para disfrutar del Mediterráneo durante las vacaciones.

Calas de postal

Las calas de Jávea son, en gran medida, responsables de su poder de atracción. La Playa del Arenal resulta ideal para quienes buscan servicios y proximidad con el núcleo urbano, pero la verdadera estrella es la Cala del Portitxol, inmortalizada cada año en selfies y vídeos de personajes mediáticos.

El litoral javeense ofrece un amplio catálogo de rincones para el baño y el descanso: desde la Cala Sardinera o la de la Granadella hasta la Cala del Tangó, junto al puerto; pasando por la del Francés, la del Ministro y la de Ambolo.

Gastronomía marinera

La gastronomía es otro de los pilares que explican el éxito de Jávea como destino vacacional.

El municipio, de tradición marinera, ofrece una amplia oferta de restaurantes y chiringuitos donde el marisco y los productos del Mediterráneo son protagonistas, completando la experiencia costera con propuestas que van desde el arroz a banda hasta los guisos de pescado fresco.

La mejor fiesta

Ester Expósito aprovecha sus estancias en Alicante para salir de fiesta en uno de sus locales favoritos: Molí Jávea, situado en la carretera del Cabo de la Nao.

El local se ha consolidado como referente de la vida nocturna en la Costa Blanca, con una inconfundible fachada que aún conserva el molino a tamaño real que le da nombre.

Molí Jávea —originalmente Molí Blanc de Jávea— es un espacio que “evoca una gran cantidad de recuerdos y añoranzas entre varias generaciones de la costa mediterránea”, según su propia web, y lleva más de 55 años siendo testigo de los veranos turísticos en la Marina Alta.

Su fama trascendió fronteras cuando el diario alemán Spiegel la destacó como la mejor discoteca de Europa, consolidándola como un clásico que atrae a turistas nacionales e internacionales, personajes públicos y DJs de renombre.

Refugio perfecto

Jávea reúne en un solo enclave todo lo que busca quien quiere desconectar sin renunciar al lujo de lo esencial: costa kilométrica, calas de postal, una cocina de producto arraigada al mar y una fiesta con historia y proyección internacional.

No es de extrañar que, año tras año, se convierta en el refugio elegido por Ester Expósito y otros muchos nombres del espectáculo para veranear, disfrutar del marisco y salir de fiesta en la Costa Blanca.