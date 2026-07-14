La Finca Resort apuesta por un verano de gastronomía, bienestar y ocio al aire libre en el corazón de Alicante

La llegada del verano invita a desconectar de la rutina y a disfrutar de los espacios abiertos. Bajo esta premisa, La Finca Resort lanza su propuesta para la temporada estival, orientada a quienes buscan combinar descanso, gastronomía y ocio en un entorno privilegiado del sur de Alicante.

Durante los meses estivales, el resort despliega una agenda diseñada para aprovechar cada momento del día, desde escapadas relajantes hasta experiencias gastronómicas y actividades acuáticas, consolidándose como un enclave donde el verano se vive con un ritmo propio y sus entornos invitan a la desconexión total.

Un verano completo sin salir del resort

La oferta incluye alojamiento de cinco estrellas, zonas dedicadas al bienestar, espacios gastronómicos y una programación de actividades pensadas tanto para huéspedes como para visitantes.

Entre las propuestas destacan sesiones de aquagym, las Poolside DJ Sessions, conciertos en directo en la terraza de The Hub y la experiencia Poolside Privée, que ofrece camas balinesas junto a la piscina para quienes buscan mayor confort. A ello se suma Al Fresco by Misto, un espacio gastronómico al aire libre donde cócteles, aperitivos y cocina informal acompañan las jornadas de verano.

La gastronomía, eje central de la experiencia

La oferta culinaria se posiciona como uno de los pilares de la programación estival, también en la Finca Resort.

La terraza de Frijolino se consolida como un punto de referencia para las cenas al aire libre, con una carta inspirada en sabores italianos y mexicanos. Por su parte, Misto propone una serie de experiencias diseñadas específicamente para la temporada.

Entre ellas, Misto Summer Experience combina un menú veraniego con acceso a la piscina y un mojito en Al Fresco Pool Bar; Ruta VIKA Experience ofrece un recorrido en torno al vino con referencias locales y tapas gourmet; y Vermouth Experience revisita el aperitivo tradicional desde una perspectiva contemporánea.

Bienestar y desconexión en los meses más cálidos

El área de spa también adquiere protagonismo durante el verano, con tratamientos para todos los públicos y gustos y promociones orientados a la relajación y al bienestar en plena temporada estival, perfecto para desconectar y ofrecerse un momento de tranquilidad y autocuidado.

La combinación de alojamiento, gastronomía, actividades y bienestar convierte a La Finca Resort en una opción idónea tanto para una escapada de descanso como para explorar la provincia de Alicante. Además, la estancia puede completarse con visitas a playas, calas, espacios naturales y propuestas culturales del entorno.