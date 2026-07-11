El mercadillo de artesanía junto al mar ideal para el verano: vestidos y complementos por 10 euros

El verano en Alicante vuelve a tener uno de sus planes imprescindibles a pie de puerto ideal para alargar un paseo por la ciudad y terminar en uno de sus lugares más emblemáticos.

Entre la Explanada de España y el Parque de Canalejas, el Port d’Alacant Market, también conocido como Blue Port Market, se consolida como uno de los mercadillos más concurridos de la temporada estival, combinando compras, paseo marítimo y ambiente nocturno.

Instalado en la Plaza del Puerto, este mercado al aire libre destaca por sus inconfundibles casetas de rayas azules y blancas, que evocan una estética veraniega y desenfadada.

A lo largo del recorrido, decenas de puestos ofrecen desde artesanía local hasta moda asequible con prendas desde los 5 euros, convirtiéndose en un reclamo tanto para turistas como para residentes y amantes del estilo 'hippie' y bohemio.

Uno de sus principales atractivos es el precio. No es raro encontrar vestidos ligeros, sandalias, bolsos o bisutería por menos de 10 euros, lo que lo convierte en una opción ideal para renovar el armario de verano sin gastar demasiado. Junto a estos productos, también hay espacio para artículos hechos a mano, piezas de corcho natural, decoración y pequeños regalos.

Más allá de las compras, el Port d’Alacant Market invita a pasear sin prisa junto al mar, con vistas a los barcos y la brisa mediterránea como telón de fondo. Algunos puestos de comida y bebida completan la experiencia, permitiendo hacer una pausa mientras se recorre el mercadillo, así como puestos de chuches y golosinas.

El mercado permanecerá abierto durante toda la temporada alta, desde principios de julio hasta finales de septiembre, con horario amplio de lunes a jueves de 10:00 a 00:00 horas, y los fines de semana hasta la 01:00, ideal para darse una vuelta por él tras una rica cena en un restaurante de la ciudad.

Su ubicación céntrica facilita el acceso a pie desde cualquier punto del centro, así como en transporte público o vehículo privado.

Y es que, en plena campaña estival, este mercadillo reafirma su papel como uno de los espacios más vivos del puerto de Alicante, donde el ocio, el turismo y el pequeño comercio se dan la mano frente al mar.

Tanto es así, que ya son muchos los creadores de contenido e influencers que han subido a sus respectivas cuentas en redes sociales, vídeos presentando este lugar icónico de la ciudad de Alicante.