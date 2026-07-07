La feria medieval ideal para pasear este verano: 20 puestos de artesanía a dos pasos de las playas más impresionantes

El verano en la costa de Alicante suma un nuevo plan imprescindible al caer la tarde y cambiar un poco de las salidas tradicionales a la playa o a la piscina.

Entre el sonido del mar y el bullicio del paseo marítimo, Jávea vuelve a acoger una de esas citas que combinan tradición, artesanía y ambiente estival sin artificios.

La Feria de Verano con Arte y Artesanía de Autor regresa al Puerto de Jávea del 26 de junio al 30 de agosto de 2026, consolidando una fórmula que lleva funcionando desde 2013 con piezas hechas a mano, venta directa y contacto cercano con quienes las crean.

Cada tarde, de 19:30 a medianoche, el paseo marítimo se transforma en un pequeño corredor artesanal junto al Mediterráneo.

Hasta 20 puestos dan forma a esta feria donde no hay producción en serie ni intermediarios, solo trabajos elaborados por los propios artesanos. El resultado es una oferta que cambia semana a semana, lo que invita a repetir la visita sin encontrar exactamente lo mismo.

Entre los productos, se pueden descubrir desde joyería y cerámica hasta textiles o piezas decorativas, siempre con el sello personal de cada creador. Esta rotación constante de expositores aporta dinamismo y evita que la feria se convierta en un escaparate estático, algo poco habitual en eventos de este tipo.

Su ubicación es, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Situada a escasos metros del mar, en uno de los paseos más transitados de Jávea durante el verano, la feria se integra de forma natural en el ambiente turístico y local.

Un plan que se puede enlazar fácilmente con una cena frente al mar o un paseo nocturno tras un día de playa.

Eso sí, durante algunos días de julio, coincidiendo con las fiestas de Moros y Cristianos, la feria puede no celebrarse, por lo que conviene tenerlo en cuenta antes de planificar la visita.

Jávea —o Xàbia— no es solo un destino de calas y aguas transparentes. Esta localidad de la Marina Alta, con más de 30.000 habitantes, cuenta con una historia que se remonta a la prehistoria, como evidencian los restos hallados en la Cova Foradada. Hoy, combina ese legado con una intensa vida cultural y turística durante los meses estivales.

Para quienes buscan ampliar el plan, el calendario veraniego en la provincia incluye otros mercados y ferias de inspiración medieval y artesanal, especialmente activos durante los meses de junio, julio y agosto.

Con acceso sencillo por la AP-7 (salida 62 hacia Ondara/Dénia/Xàbia) y la CV-734, esta feria se presenta como una de las opciones más accesibles y agradables para quienes quieren añadir un toque diferente a sus noches de verano en la Costa Blanca.