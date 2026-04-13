Espectáculos gratis, murales y 'food trucks': el plan para este fin de semana a 20 minutos de Alicante

Uno de los espectáculos de calle realizados en la pasada edición del festival. Eva Antón y Paqui Martínez Petrer

El buen tiempo de abril invita a salir a la calle y la provincia de Alicante ofrece este fin de semana una de las citas más completas para todos los públicos. A tan solo 20 minutos de la capital, el casco antiguo de Petrer se convierte en el epicentro del arte urbano con el regreso de ARTenBITRIR.

Este festival celebra su decimotercera edición con una apuesta por la magia y el esoterismo, por aquello de jugar con el número 13, para llenar sus plazas de espectáculos gratuitos, música y gastronomía.

Las actividades arrancan este jueves 16 y se extienden hasta el 19 de abril. Durante estos días, se pone el foco en cinco puntos: plaça de Dalt, plaça Bisbe Frare, Derrocat, el aparcamiento de la Explanada y los Jardines Alcalde Vicente Maestre.

En ellos se sucederán actuaciones de compañías internacionales y nacionales. El programa incluye desde el circo belga de Tripotes hasta el clown de Mundo Costrini, pasando por espectáculos de danza y pasacalles participativos que recorrerán las calles empedradas del centro histórico.

Para quienes busquen una experiencia completa que incluya comida y compras, la zona de la Explanada será el lugar clave. Allí se ubicará Expobitrir, una muestra con cerca de cuarenta puestos de artesanía y creadores que enseñarán su trabajo en directo.

La comida tiene también su protagonismo gracias a un área de food trucks con una variada oferta gastronómica para que los asistentes puedan comer o cenar en el propio recinto del festival sin dejar de disfrutar del ambiente.

La gran novedad de este año es la intervención de seis artistas murales, como Carolina Vilaplana o Dan Bonssai, que pintarán en directo las cajas de varios camiones para convertirlos en obras de arte itinerantes.

Las noches del viernes y sábado estarán marcadas por la música en directo. El cartel cuenta con nombres como la rapera Carmen Xia, el afrobeat de Hafa Afrosweet o el kabaret rock de los zaragozanos Dadà, asegurando el ocio nocturno para el público joven.

Todas las actuaciones son de acceso libre, como remarcan desde el Ayuntamiento, pero se mantiene la filosofía de pasar "la gorra" para apoyar directamente a los artistas.

¿Y qué hacer en Petrer? Uno de sus atractivos más a la vista está precisamente en lo alto de la colina, el castillo. En la localidad presumen de que es uno de los más emblemáticos de la provincia de Alicante. Tiene casi mil años de historia y se encargan de contarlo para que se viva intensamente.

Si eso fuera poco, en esa colina están las casas-cueva que se construyeron en las murallas del castillo. El Ayuntamiento destaca que se han recuperado para poder mostrar cómo eran y cómo se vivía en su interior.