María A., impulsora del primer cohousing en suelo público de Alicante: "Las cuotas partirán desde los 600 € al mes"

"Hace falta una red de apoyo porque hay muchísima gente sola". María Asunción Sánchez, tesorera e impulsora de Ágora Rabasa, resume así el motivo que lleva a poner en marcha uno de los proyectos de vivienda colaborativa más singulares de Alicante.

La iniciativa apuesta por un modelo de convivencia intergeneracional sobre suelo público, en el que cada persona dispone de su propia casa y comparte espacios y tareas con el resto de la comunidad.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Sánchez para conocer cómo funcionará esta cooperativa, qué inversión requiere acceder a una vivienda y qué objetivos persigue un proyecto que busca ofrecer una alternativa residencial y crear redes de apoyo entre sus integrantes.

Ocho años trabajando

El origen de Ágora Rabasa se remonta a hace ocho años, cuando Sánchez participa en unas clases dirigidas a personas mayores organizadas por la ONG Senior Vida Sostenible junto al Ayuntamiento de Alicante. Al preguntar a los asistentes cuáles eran sus principales preocupaciones, la respuesta más repetida es la soledad no deseada.

A partir de esa necesidad empieza a tomar forma una propuesta basada en la economía del bien común, la cooperación y la ayuda mutua. Tras varias charlas en asociaciones vecinales, se constituye un primer grupo de más de 20 personas dispuestas a compartir un proyecto residencial sin renunciar a su independencia.

"Cada uno pone su talento en marcha", explica Sánchez. La idea consiste en que cada residente tenga su espacio privado, pero también pueda contribuir a la vida comunitaria mediante sus conocimientos, capacidades y participación en las tareas compartidas.

Viviendas de hasta 100 metros

Ágora Rabasa se desarrolla sobre una parcela de suelo público adjudicada por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) tras ganar un concurso. El proyecto plantea una arquitectura saludable y ecológica, con viviendas de una sola planta que buscan integrarse en el entorno del barrio alicantino.

Las casas tendrán distintas superficies, adaptadas a las necesidades de cada persona o unidad familiar. Habrá viviendas pequeñas, de unos 50 metros cuadrados; medianas, de 75 metros cuadrados; y grandes, de entre 90 y 100 metros cuadrados.

La promoción también contará con espacios compartidos para favorecer la convivencia, el cocuidado y las relaciones entre los residentes. El entorno de Rabasa, próximo a sus lagunas y con acceso directo a la autovía, forma parte de la propuesta.

"Serán casas muy amables de una sola planta, de 50 a 100 metros cuadrados y con jardín común", señala Sánchez.

El precio por vivir en Ágora

El acceso a estas viviendas no funciona como una compraventa convencional ni como un alquiler tradicional. La cooperativa se basa en la cesión de uso, un modelo que permite a sus integrantes utilizar una vivienda sin adquirirla en propiedad. El derecho de uso se establece sobre suelo público cedido por un periodo de 75 años.

Para incorporarse al proyecto, cada socio debe realizar una aportación inicial estimada de entre 40.000 y 50.000 euros, equivalente al 20% del coste de construcción de la vivienda. Según explica Sánchez, ese capital sigue perteneciendo al socio y se devuelve, actualizado conforme al IPC, cuando abandona la cooperativa, de acuerdo con las condiciones establecidas.

A esa cantidad se suma una cuota mensual orientativa de entre 600 y 1.000 euros, en función del tamaño de la vivienda. El dinero se destina a amortizar el préstamo financiero contratado por la cooperativa.

Así será el proyecto de Ágora Rabasa. Cedida

La viabilidad del proyecto no depende de recibir subvenciones, aunque las ayudas públicas pueden contribuir a mejorar sus condiciones económicas.

Una comunidad intergeneracional

Uno de los rasgos de Ágora Rabasa es su carácter intergeneracional. Frente a la idea de que el cohousing está dirigido exclusivamente a personas mayores, la cooperativa plantea una comunidad en la que convivan distintas generaciones, desde niños hasta adultos mayores.

El objetivo es construir una red de apoyo cotidiano que reduzca el aislamiento y facilite la colaboración entre vecinos. La convivencia no implica renunciar a la intimidad, sino disponer de recursos compartidos y relaciones de confianza para afrontar las necesidades del día a día.

"A cualquier administración le viene de perlas que nos cocuidemos", afirma Sánchez, que defiende la utilidad social de estos modelos ante la falta de familiares cercanos o redes de apoyo.

Ocho años de recorrido

El desarrollo de Ágora Rabasa ha estado marcado por obstáculos administrativos, cambios políticos y la pandemia. La cooperativa también ha tenido que afrontar episodios meteorológicos adversos durante algunas de sus presentaciones públicas.

Pese a las dificultades, Sánchez sostiene que el proyecto se encuentra dentro de los plazos habituales de este tipo de promociones. Según explica, otras comunidades ya constituidas les trasladan que el proceso hasta llegar a vivir en las viviendas puede prolongarse unos ocho años.

La impulsora considera que la puesta en marcha de Ágora Rabasa puede servir de referencia para otros proyectos de vivienda colaborativa en la Comunitat Valenciana. El interés que despierta la iniciativa ha llevado a la cooperativa a plantearse una lista de espera que permita cubrir futuras vacantes y facilitar el nacimiento de nuevas promociones.

"Ágora es el tapón; en cuanto despegue, la vivienda colaborativa va a florecer", afirma Sánchez, que contempla la posibilidad de impulsar proyectos como Ágora 2 o Ágora 3 en parcelas próximas.

La aspiración es que la experiencia de Rabasa contribuya a extender un modelo residencial que combina el acceso a una vivienda con la construcción de una comunidad estable.

Ágora Rabasa acaba de celebrar su primera 'Jornada sobre vivienda cooperativa en cesión de uso'. Su portavoz, María Asunción Sánchez, anima a cualquier persona interesada en sumarse al mismo, a que pida información, a través del número de contacto 681.802.617.