Venta El Borrego cumple 125 años de historia a pie de carretera en Banyeres: "Refugio de miles de viajeros"

La Venta El Borrego cumple 125 años como uno de los establecimientos históricos de la provincia de Alicante. Situada en el kilómetro 18 de la carretera CV-81, entre Villena y Ontinyent, en Banyeres de Mariola, la casa mantiene su vínculo con la cocina tradicional y la atención al viajero, aunque sus instalaciones se han adaptado a los nuevos tiempos.

La historia documentada del establecimiento se remonta al 6 de octubre de 1901. Ese día, el matrimonio formado por los Calabuig-Belda adquirió una parcela en la partida de La Solana por 500 pesetas. Por entonces, las carreteras eran transitadas principalmente por mulas y carros.

Por este punto de comunicación entre el interior y la costa pasaban carreteros que se dirigían hacia Valencia o Murcia, además de comerciantes de arrop i tallaetes procedentes de Benigánim. La parcela acabó convirtiéndose en una parada y fonda para ofrecer comida caliente, establo para los animales y refugio frente a las condiciones meteorológicas.

De los carros al helipuerto

Durante estos 125 años, la Venta El Borrego ha vivido la transformación de las vías de comunicación y de los medios de transporte. Las mulas y los carros dejaron paso a los primeros automóviles y, posteriormente, a los camiones vinculados al desarrollo industrial.

La evolución llega hasta la actualidad, cuando el establecimiento cuenta incluso con un helipuerto propio para facilitar la llegada de clientes. Una transformación que, según explica Jorge Calabuig Molina, portavoz y representante de la familia al frente del negocio, no ha cambiado la esencia del establecimiento.

"Las carreteras han cambiado radicalmente desde que nuestros bisabuelos compraron esta parcela por 500 pesetas en 1901. Hoy los carros de bueyes han dado paso a los automóviles e incluso al helipuerto del que disponemos en la Venta, pero la esencia sigue siendo la misma: recibir, reconfortar y dar cobijo al viajero".

Cocina tradicional

La gastronomía sigue siendo uno de los principales pilares de la Venta El Borrego. Su propuesta está vinculada a la cocina tradicional del interior de Alicante, con especial presencia de los platos elaborados con productos y técnicas propias de la zona.

En la carta aparecen guisos tradicionales, pericanas, borretas y carnes a la brasa, con la leña como uno de los elementos vinculados a su propuesta gastronómica. El establecimiento también cuenta con opciones adaptadas para personas celíacas y vegetarianas.

La actividad de la Venta va más allá de la restauración. El recinto dispone de un hotel con amplias habitaciones, wifi, aire acondicionado y servicios de accesibilidad adaptada.

También cuenta con espacios destinados a celebraciones y bodas, con salones de banquetes, terraza, zonas ajardinadas, zona de baile y aparcamiento gratuito.

45 años al frente

La historia de la Venta El Borrego también está ligada a las personas que han trabajado durante décadas en el establecimiento. Entre ellas destaca Francisco Ferre Valero, conocido como "Paco", encargado de la casa durante más de 45 años de dedicación ininterrumpida.

En la cocina, el legado de Vicente García Molina ha sido clave en la evolución de una propuesta basada en la gastronomía tradicional y vinculada al territorio.

La vocación de servicio también quedó patente durante el confinamiento de 2020. En aquellos meses, la familia instaló una food truck en la entrada de la Venta para ofrecer gratuitamente café, dulces e infusiones a transportistas y miembros de las fuerzas de seguridad.

Una foto antigua del establecimiento. Cedida

La furgoneta conserva todavía las notas manuscritas de agradecimiento que algunos conductores dejaron pegadas en su carrocería.

Encuentro de ventas

El aniversario también ha servido para reunir a otros establecimientos con una trayectoria similar. La Venta El Borrego acogió recientemente el I Encuentro de Ventas Históricas de Alicante, con la participación de más de una docena de casas centenarias y tradicionales de la provincia.

Entre ellas se encontraban Venta Nadal, Venta de Posa, Venta Durà, Venta María, Venta la Muntanya, Venta Guadalest, Venta de Benifato, Venta Sant Jordi, Venta Estràmbòtic, Venta Teresa y Venta La Giralda.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos al personal histórico y se planteó una alianza para proteger la cocina de montaña y el producto de cercanía.

"Nuestra historia es la historia de las carreteras, de los arrieros y de miles de viajeros que durante 125 años han encontrado en nuestra casa una mesa y un refugio. Reunir anoche a nuestras casas hermanas demuestra que el espíritu de las tradicionales paradas de fonda sigue más vivo que nunca en Alicante", señala Jorge Calabuig Molina.