Venden una mansión con helipuerto de 2.500 m2 y 14 habitaciones: "Impresionantes vistas al mar y a la montaña"

Una mansión de 2.500 metros cuadrados, 14 habitaciones, piscina privada y helipuerto sale a la venta en la urbanización Monte Pego, en el municipio de Ràfol d’Almúnia, por 6.990.000 euros. La propiedad se presenta como una villa de lujo rodeada de naturaleza y con vistas abiertas tanto al mar como a la montaña.

La vivienda se encuentra en la calle Pintor Sorolla, en una de las zonas residenciales de Monte Pego. El anuncio publicado en Idealista destaca tanto las dimensiones del inmueble como su ubicación y sus espacios exteriores, pensados para disfrutar de las vistas y del entorno.

El inmueble dispone de 2.500 metros cuadrados construidos y cuenta con 14 habitaciones. Además, incluye garaje y diferentes espacios exteriores, entre ellos una piscina privada, varias terrazas y zonas ajardinadas.

Rodeada de naturaleza

El anuncio define la propiedad como una "espectacular villa de lujo" situada en Monte Pego. Según explica el anunciante, la mansión está rodeada de naturaleza y ofrece "privacidad absoluta", uno de los elementos que más se repite en la descripción de esta vivienda.

La casa se asienta sobre una gran parcela privada. El anuncio señala que el entorno está pensado para proporcionar "tranquilidad total" y plantea diferentes posibilidades de uso para el inmueble, desde una residencia privada hasta un alojamiento destinado al alquiler vacacional de alto nivel.

Lo cierto es que la mansión ya ha sido utilizada como alojamiento turístico de lujo, -conocida como 'Mansión Ramiro'-, ya que se puede alquilar en una conocida web especializada en el sector.

Uno de los principales atractivos de la propiedad son sus vistas. La descripción habla de "impresionantes vistas abiertas al mar y a la montaña", una panorámica que se puede disfrutar desde diferentes puntos de la vivienda y sus espacios exteriores.

Grandes ventanales

En el interior, la mansión cuenta con espacios amplios y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural. El diseño de la vivienda está planteado, según el anuncio, para conectar las estancias interiores con las zonas exteriores durante todo el año.

La propiedad dispone de varias terrazas panorámicas y zonas chill-out. También cuenta con áreas ajardinadas y una piscina privada integrada en el entorno.

El anuncio apunta que las zonas exteriores pueden utilizarse para diferentes actividades y las describe como espacios adecuados para "eventos privados, relax y bienestar". La vivienda, por tanto, combina las zonas de descanso con áreas destinadas al disfrute del entorno.

Vistas de la mansión. Idealista

Un helipuerto privado

Entre los elementos más singulares de esta propiedad se encuentra el helipuerto privado. El anuncio lo incluye entre las características destacadas de la mansión, junto a la piscina, las terrazas, las vistas panorámicas y la amplitud de los espacios.

La vivienda también dispone de un acceso que el anunciante califica de cómodo y se encuentra en un entorno residencial exclusivo. En conjunto, la propiedad se anuncia como una villa independiente de grandes dimensiones, con espacios exteriores privados y una ubicación elevada desde la que se contemplan el mar y las montañas.