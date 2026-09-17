Los expertos coinciden: "Para ahorrar gasolina, espera 60 segundos antes de iniciar la marcha y mantén la velocidad"

Circulando por la autovía, uno va notando cómo pocos coches superan los 120 kilómetros por hora. Un apunte que se suma a las caras de susto de los usuarios al ver los precios que anuncian los paneles luminosos de las gasolineras.

Ya no vale buscar la más low-cost frente a la de "calidad", todas las gasolineras han superado los 1.8 euros el litro en las últimas semanas.

Y es que los precios de la gasolina y el diésel en España llevan varias semanas en tendencia alcista, con subidas casi diarias que han llevado los promedios nacionales a máximos anuales.

Sin ir más lejos, desde principios de septiembre se acumulan más de dos semanas de subidas casi ininterrumpidas, con la gasolina encadenando 11 semanas consecutivas al alza y marcando un nuevo máximo anual.

Y la tendencia seguirá al alza según los expertos, pues tras la eliminación el pasado 1 de julio de la rebaja del IVA a los carburantes, que había estado fijado en el 10% frente al 21% habitual desde finales de marzo, en octubre se prevé otra alza de precios al llegar a su fin el plan de ayudas fiscales que ha abaratado el litro de gasóleo y gasolina desde julio.

Una situación provocada principalmente por la tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz y al riesgo de bloqueo en esta vía fluvial por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Lo cierto es que los usuarios poco pueden hacer para bajar los precios, ¿pero pueden hacer algo para que el depósito nos dure más tiempo?

Según algunos expertos como Técnicos de la DGT, Portavoces de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) y Asociaciones de Automovilistas, existen algunas medidas que los usuarios pueden aplicar en su día a día para ahorrar gasolina.

Concretamente, en el programa Código de Barras de la Cadena Ser, han recomendado las siguientes medidas:

- Llevar cuidado con iniciar pronto la marcha: los expertos recomiendan esperar alrededor de un minuto con el motor encendido antes de iniciar la marcha para que los líquidos alcancen la temperatura apropiada, así como mantener unas revoluciones bajas y un ritmo constante.

- Cambios en la conducción: recomiendan anticiparse a cambios bruscos de marcha, como mantener la distancia de seguridad y empezar a ralentizar de forma progresiva antes de llegar a un stop, así como tocar con suavidad el acelerador.

- Cuidado con aumentar la velocidad: recomiendan mantener una velocidad constante y tocar lo menos posible el embrague, así como no sobrepasar los 115/120 kilómetros por hora en autovía.

- Mantenimiento: también recuerdan la importancia de mantener un buen mantenimiento del coche, como por ejemplo prestar atención a la presión de los neumáticos.