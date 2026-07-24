El restaurante marinero en el que Arturo Valls es cliente habitual: "Si está él es porque el sitio es bueno"

Jávea se consolida verano tras verano como uno de los destinos preferidos por numerosos rostros conocidos. Su combinación de playas de aguas cristalinas, calas, buen clima, gastronomía y paisajes mediterráneos la convierte en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa Blanca para disfrutar de las vacaciones.

Algo de lo que saben bien famosos como Pablo Motos o el valenciano Arturo Valls. Ambos coincidieron durante las vacaciones de 2023 en un conocido restaurante de Jávea, una comida entre amigos que el presentador de El Hormiguero compartió en sus redes sociales con una frase que no pasó desapercibida: "Si está Valls es que el restaurante es bueno".

Por lo que mostró Motos, Arturo Valls fue quien llegó primero o quien eligió el lugar para el encuentro. Y, como no podía ser de otra manera en una mesa de amigos en tierras alicantinas, no faltó uno de los platos más tradicionales de la gastronomía local: el arroz con costra.

Un clásico de Jávea

El restaurante elegido fue El Mirador, situado en la carretera del Cabo de la Nao. Como ya comentó EL ESPAÑOL en otro artículo, este establecimiento abrió sus puertas en 1982 de la mano de Bartolomé y Paquita con el objetivo de ofrecer una cocina sencilla, auténtica y fiel a la tradición marinera de Jávea.

Más de tres décadas después, el negocio continúa en manos de Pedro, camarero desde sus inicios, que mantiene la esencia del restaurante apostando por arroces, pescados y mariscos elaborados con producto local y una cocina que respeta los sabores mediterráneos.

La carta ofrece una amplia variedad de especialidades. Entre las recomendaciones de la casa destacan el arroz al horno, el meloso con bogavante, el meloso con percebes y almejas, la marinera o el tradicional suc roig, un guiso de pescado elaborado con tomate, ajo y pimentón. Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos nacionales y de la zona.

Pero si hay algo que convierte a El Mirador en un restaurante único es su ubicación. Levantado sobre una colina en pleno Cabo de la Nao y rodeado de grandes ventanales, dispone de una amplia terraza con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo, uno de sus principales reclamos junto a la calidad de su cocina.

Qué opinan los clientes

Las valoraciones de quienes lo visitan coinciden en destacar tanto la experiencia gastronómica como el entorno. Algunos clientes aseguran que se trata de "uno de los restaurantes más espectaculares" en los que han estado, poniendo en valor especialmente su privilegiada ubicación.

Otros visitantes destacan que el restaurante se encuentra en un lugar "privilegiado", elogian la belleza del establecimiento, el trato amable del personal y califican las vistas al mar de "espectaculares".

Los encantos de Jávea

No es casualidad que tantos personajes conocidos elijan Jávea para desconectar durante el verano. Según explica Turisme de la Comunitat Valenciana, el municipio destaca por la belleza de sus playas y calas, la riqueza de su casco histórico, su oferta gastronómica y el entorno natural que forma el Parque Natural del Montgó.

Entre sus rincones más conocidos sobresalen la Playa del Arenal, la Cala del Portitxol, la Granadella o la Cala Ambolo, además de miradores desde los que contemplar el Mediterráneo y rutas como la de la Cova Tallada.

A ello se suma una gastronomía muy ligada al mar, donde destacan los arroces, la gamba roja, el pulpo seco y los tradicionales guisos de pescado.

Una combinación de paisaje, clima y cocina mediterránea que explica por qué Jávea sigue siendo uno de los grandes refugios estivales de la Costa Blanca y un destino habitual para famosos como Arturo Valls o Pablo Motos.