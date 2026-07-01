El refugio de Matt Damon en una ciudad de 30 000 habitantes: playas paradisíacas y los mejores arroces marineros

Jávea fue el municipio elegido por Matt Damon durante una de sus últimas visitas a la Costa Blanca. El actor estadounidense pasó allí unos días de vacaciones con su familia, disfrutando de un destino que destaca por sus playas de aguas cristalinas, su cocina mediterránea y el ambiente tranquilo que ofrece a quienes buscan desconectar.

Como publicó este diario en 2022, el actor pasó unos días de vacaciones en la localidad acompañado por su mujer, Luciana Barroso, y su cuñado, Xuan Bozán, exjugador de rugby que reside en la comarca de la Marina Alta. La conexión familiar explica que el ganador del Óscar haya visitado Jávea en distintas ocasiones durante los últimos años.

Durante aquella estancia, Matt Damon fue visto en varios restaurantes de la localidad, donde sorprendió tanto al personal como a otros clientes. En Cala Clemence destacaron que el actor "se le vio como una persona muy humilde, que no reclamó ningún trato especial" y subrayaron que fue "súper amable y discreto".

También visitó el restaurante Monsoon Thai, cuyos responsables agradecieron públicamente la visita de "un invitado muy especial" y elogiaron "su educación y calidez", además de la cercanía que mostró durante su paso por el establecimiento.

Su presencia apenas alteró la tranquilidad del municipio. Fuentes municipales explicaron entonces a EL ESPAÑOL de Alicante que las vacaciones del actor transcurrían con absoluta normalidad gracias al respeto que existe en la zona por la privacidad de quienes la eligen para descansar.

Un destino que conquista

No resulta difícil entender por qué Jávea enamora tanto a quienes la visitan. Protegida por el macizo del Montgó, la localidad combina un litoral de aguas transparentes con un casco histórico lleno de encanto y una amplia oferta gastronómica.

Entre sus principales atractivos sobresale la playa del Arenal, ideal para quienes buscan todos los servicios a pie de playa.

Sin embargo, son sus calas las que han convertido al municipio en uno de los grandes iconos del Mediterráneo.

Las aguas de Jávea son ideales para hacer esnórquel GVA

La del Portitxol, con su característico islote y la popular puerta azul; la Granadella, la Sardinera, Ambolo o Tangó figuran entre los enclaves más fotografiados de la Costa Blanca.

Las aguas cristalinas hacen además de Jávea un destino perfecto para practicar snorkel y buceo, mientras que quienes prefieren el senderismo encuentran propuestas como la ruta de los miradores, la subida al mirador de les Pesqueres o el recorrido hasta la Cova Tallada, excavada en los acantilados junto al mar.

El atractivo de la localidad va mucho más allá de la costa. Pasear por el casco antiguo permite descubrir calles de piedra y edificios con siglos de historia.

La gastronomía es otro de los grandes reclamos de Jávea.

Según destacan desde Turismo de la Comunidad Valenciana, la cocina local gira en torno al producto del mar, con especial protagonismo para los arroces marineros, la gamba roja, el pulpo seco y los tradicionales guisos de pescado, platos que convierten cualquier visita en una experiencia gastronómica ligada al Mediterráneo. De ahí que sea uno de los mejores destinos de la Costa Blanca para probar un auténtico arroz marinero.

Un refugio para famosos

Matt Damon no es la única celebridad que encuentra en Jávea un lugar donde escapar del ruido mediático. Como explicó a EL ESPAÑOL de Alicante la CEO de InmoVillas Jávea, Paloma Algaba, el municipio se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de la provincia.

Según detalló la experta, personalidades como Pablo Motos, Javier Cámara o Matías Prats tienen vivienda en la localidad, mientras que Pilar Rubio, Sergio Ramos o Blanca Suárez la visitan con frecuencia.

A ellos se suma el propio Matt Damon, atraído por un entorno donde la privacidad es uno de los mayores valores.

Algaba señalaba que precisamente esa combinación de grandes viviendas, vistas al mar y discreción explica el interés de compradores nacionales e internacionales por una localidad que continúa reforzando su imagen como uno de los enclaves más exclusivos de la provincia de Alicante.