La feria de verano ideal para visitar desde el 26 de junio: hasta 20 puestos de artesanía en el Paseo Marítimo

A partir del 26 de junio, el Paseo Marítimo del Puerto de Jávea se convierte en un pequeño escaparate al aire libre donde el arte y la artesanía se dan la mano frente al Mediterráneo, con una feria veraniega que se prolonga hasta finales de agosto y que promete ser uno de los planes más atractivos de la temporada en la zona.

La cita es la Feria de Verano con Arte y Artesanía de Autor, un evento ya consolidado que regresa desde el 26 de junio hasta el 30 de agosto de 2026.

Cada tarde, entre las 19:30 y las 24:00 horas, el paseo junto al mar acoge hasta una veintena de puestos en los que los propios creadores muestran y venden sus piezas, siempre elaboradas de forma artesanal.

Se trata de una propuesta con identidad propia, organizada desde 2013, que apuesta por la venta directa y por un formato dinámico.

La oferta no es fija durante todo el verano, ya que los expositores pueden rotar por semanas, lo que hace que cada visita tenga matices distintos. Eso sí, en algunos días de julio, coincidiendo con las fiestas de Moros y Cristianos, la feria puede no celebrarse, tal y como publican desde la Agenda Medieval.

El enclave no es casual, ya que el Puerto de Jávea aporta ese ambiente estival tan reconocible, con los puestos instalados a escasos metros del mar y en uno de los puntos más transitados del municipio durante los meses de verano.

Un verano que sabe a Jávea

Más allá de la feria, Jávea se consolida como uno de los destinos más completos de la Costa Blanca. Sus playas, su casco histórico y su gastronomía han convertido este municipio en un imán para visitantes que buscan tanto paisaje como experiencia.

Según recoge Turismo de la Comunitat Valenciana, el atractivo de la localidad reside en esa combinación de mar y montaña que marca su identidad. Protegida por el Montgó, Jávea despliega un paisaje de calas y rincones naturales donde el Mediterráneo se muestra en su versión más transparente.

Entre sus enclaves más conocidos destaca la Playa del Arenal, ideal para quienes buscan servicios y ambiente urbano junto al mar. En cambio, quienes prefieren paisajes más salvajes encuentran su lugar en calas como el Portitxol, con su icónica puerta azul, o la Granadella, muy apreciada por su entorno natural.

El litoral se completa con espacios como la Cala Sardinera, el Tangó junto al puerto o Ambolo, todos ellos perfectos para el baño o el snorkel en aguas claras.

También destacan rutas como la del mirador de les Pesqueres o la senda hacia la Cova Tallada, que añaden un punto más aventurero a la visita.

El casco histórico, por su parte, invita a perderse sin prisa entre calles tranquilas y arquitectura tradicional, mientras que la gastronomía local pone el broche con sabores marineros como el pulpo seco, los arroces o la gamba roja.