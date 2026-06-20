El parque acuático con atracciones únicas que muchos desconocen: un tobogán de 50 metros de largo

El verano en la Vega Baja tiene un nombre propio que, sin embargo, muchos pasan por alto: Aquópolis Torrevieja.

A pesar de ser muy conocido en el municipio, se desconoce en la provincia de Alicante y esconde propuestas que sorprenden incluso a quienes creen conocerlo bien.

Entre ellas, destaca una atracción que se ha convertido en reclamo para los más atrevidos: un tobogán de 50 metros de largo a una altura de 20 metros que promete adrenalina en estado puro, el llamado Kamikaze.

Ubicado a pocos minutos del centro urbano, este parque combina zonas familiares con experiencias de mayor intensidad, lo que lo convierte en una opción versátil para todo tipo de visitantes.

Sin embargo, no todas sus atracciones reciben la misma atención mediática. Algunas, como este impresionante tobogán de gran longitud, permanecen relativamente desconocidas para el público general, pese a ofrecer una de las experiencias más impactantes del recinto.

La estructura, diseñada para alcanzar gran velocidad en un recorrido prolongado, permite a los usuarios deslizarse durante varios segundos en un descenso continuo de tramo recto. Este tobogán genera una sensación de caída progresiva que intensifica la emoción sin perder las condiciones de seguridad exigidas en este tipo de instalaciones.

Pero Aquópolis Torrevieja no se limita a las emociones fuertes. El parque cuenta con amplias zonas de descanso, piscinas de olas, áreas infantiles y espacios de sombra que lo convierten en un lugar accesible para familias.

Esta dualidad —entre relax y aventura— es precisamente uno de sus mayores atractivos, especialmente en una ciudad que durante los meses estivales multiplica su población.

Además, su cercanía con el núcleo urbano y las principales vías de acceso facilita que tanto residentes como turistas puedan incorporarlo a sus planes sin necesidad de grandes desplazamientos. Esto refuerza su papel como alternativa de ocio local frente a otras opciones más masificadas de la costa.

En un contexto donde la oferta turística de la provincia es cada vez más amplia, Aquópolis Torrevieja demuestra que todavía quedan experiencias por descubrir incluso en lugares aparentemente conocidos. Y es precisamente ese tobogán de 50 metros, casi escondido entre el resto de atracciones, el que invita a redescubrir el parque con otros ojos.

Más alto de Europa

Sin embargo, el tobogán más alto de Alicante y hasta de Europa, no se encuentra en Torrevieja, pues las atracciones más radicales se encuentran en Aqualandia Benidorm.

Concretamente, el Big-Bang, un conjunto de cuatro toboganes que te transmiten las más emocionantes sensaciones de caída libre a una altura incomparable.

Y los más radicales van a por el Verti-Go, un conjunto de dos toboganes de 28 y 33 metros de altura. En esta atracción, la persona cae a más de 100 kilómetros por hora en 3 segundos.