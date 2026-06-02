Confirmado por ley: si tu jornada diaria seguida supera las 6 horas, tienes derecho a descansar 15 minutos

El derecho a un descanso de 15 minutos está reconocido por la normativa laboral en España cuando la jornada continuada supera las seis horas diarias, aunque su consideración como tiempo efectivo de trabajo depende de lo que establezca el convenio colectivo o el contrato.

La medida, recogida en el Estatuto de los Trabajadores, suele generar dudas frecuentes entre empleados y empresas. Como, por ejemplo, si es obligatorio en todos los casos, si se paga o si puede sustituirse por otros descansos.

La respuesta, en la mayoría de situaciones, se encuentra en el propio texto legal, que actúa como referencia básica para resolver este tipo de cuestiones laborales.

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34 la regulación general del tiempo de trabajo y fija el marco en el que se encuadra este derecho.

En primer lugar, recuerda que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", lo que deja margen a la organización mediante convenios o acuerdos.

Sobre la distribución del tiempo de trabajo, la norma prevé que "mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año".

Además, permite que, si no hay pacto, la empresa pueda organizar de forma irregular hasta un 10% de la jornada anual, siempre con límites y avisos previos.

Uno de los puntos clave para los trabajadores es el descanso entre jornadas, ya que el Estatuto establece que "entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas", una garantía básica de recuperación física y mental que no puede reducirse salvo excepciones muy concretas.

En cuanto a la duración diaria, la norma indica que "el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias", salvo que el convenio permita otra distribución respetando los descansos mínimos.

El descanso de 15 minutos

El punto que da origen a la mayoría de consultas se recoge de forma clara: "Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos".

Este descanso, además, puede considerarse o no tiempo efectivo de trabajo, ya que la ley añade que "este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo".

Es decir, no siempre es retribuido automáticamente, sino que depende de la regulación aplicable en cada empresa.

Para los menores de 18 años, el Estatuto es más exigente y amplía la protección, al fijar que el descanso debe ser de al menos 30 minutos cuando la jornada continuada supera las cuatro horas y media.

Otros derechos

Más allá del descanso de 15 minutos, la ley incorpora otras garantías importantes.

Obliga a que el tiempo de trabajo se compute de forma que el trabajador "se encuentre en su puesto de trabajo" al inicio y al final de la jornada, e impone a las empresas la elaboración de un calendario laboral anual visible en el centro de trabajo.

También regula el derecho a la conciliación, permitiendo que las personas trabajadoras soliciten adaptaciones de jornada "para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral", especialmente en el caso de hijos menores de 12 años o personas dependientes.

En caso de desacuerdo, la empresa debe abrir un proceso de negociación que no puede alargarse más de 15 días, y cualquier negativa debe estar "motivada en razones objetivas", según recoge la norma.

Registro de jornada

Uno de los elementos más relevantes introducidos en los últimos años es la obligación del registro horario. La ley exige que la empresa "garantice el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora".

Además, estos registros deben conservarse durante cuatro años y quedar a disposición tanto de los trabajadores como de la Inspección de Trabajo, lo que refuerza el control sobre las horas realmente trabajadas.