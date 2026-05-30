El pueblo medieval con un túnel excavado en la roca que enamora: declarado Conjunto Histórico-Artístico

El túnel de piedra que da acceso a la localidad.

¿Te imaginas atravesar un túnel y encontrarte con una localidad de ensueño?

En lo alto de una abrupta peña de la Marina Baixa, donde el paisaje parece detenido entre montañas y embalses de azul imposible, se alza Guadalest como una de las estampas más reconocibles de la provincia de Alicante.

Una localidad de ensueño a la cual se accede a través de un túnel excavado en la propia roca, lo que marca desde el primer instante una experiencia que va más allá de lo turístico y roza lo sensorial.

Atravesar este paso, horadado siglos atrás como vía estratégica y defensiva, es cruzar una frontera simbólica. Al otro lado espera un entramado de calles empedradas, casas encaladas y miradores que se asoman al valle con una precisión casi teatral.

Cada rincón parece dispuesto para sorprender, pero también para contar una historia que se remonta a la época andalusí, cuando Guadalest formaba parte de una red de fortalezas clave en el control del territorio.

El municipio, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva un patrimonio que trasciende su reducido tamaño. El Castillo de San José, encaramado en la cima, ofrece una panorámica que justifica por sí sola la visita, mientras que los restos de la fortaleza de la Alcozaiba recuerdan el pasado musulmán de la zona.

A sus pies, el embalse de aguas turquesa dibuja un contraste cromático que ha convertido a Guadalest en uno de los enclaves más fotografiados de la Comunidad Valenciana.

Pero más allá de sus monumentos, el verdadero atractivo reside en la atmósfera. Guadalest combina el peso de la historia con una cuidada oferta cultural que incluye pequeños museos, tiendas artesanales y espacios dedicados a lo insólito, capaces de sorprender incluso al viajero más experimentado. Todo ello en un entorno donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo, marcado por la quietud de la montaña.

A pesar de su popularidad, el pueblo ha sabido mantener una identidad propia, ligada a sus raíces y al paisaje que lo rodea. Quizá por eso, quienes lo visitan no solo regresan con fotografías, sino con la sensación de haber descubierto un lugar que, aunque conocido, sigue guardando algo de secreto.

De los más bonitos

Debido a sus numerosos encantos, la localidad vuelve, año tras año, en las listas de los pueblos más bonitos del país.

Tanto es así que revistas como Viajar o National Geographic incluyen varios pueblos de Alicante en sus listas que publican varias veces al año.

Concretamente, la localidad de Guadalest figura entre las localidades que la revista National Geographic ha recopilado como "pueblos medievales más bonitos de España".