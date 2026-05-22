El pueblo de Alicante donde nació Enrique Riquelme, el empresario que podría postularse para el Real Madrid

Montaje de una imagen de Enrique Riquelme y un paisaje de Cox.

El empresario alicantino Enrique Riquelme, posible candidato a la presidencia del Real Madrid, tiene sus raíces en Cox, un pequeño municipio de la Vega Baja donde nació y creció antes de dar el salto al panorama internacional de los negocios.

La actualidad blanca ha dado un giro tras el anuncio de Florentino Pérez de convocar elecciones, en las que volverá a presentarse. En su comparecencia, el presidente deslizó la existencia de posibles aspirantes del ámbito empresarial y vinculó esa decisión a las críticas que, según defendió, ha recibido el club en los últimos tiempos.

Sin citarlo de forma directa en todo momento, Pérez dejó entrever el nombre de Riquelme y endureció el tono. Incluso llegó a referirse a él como "ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento mexicano", en unas palabras que reflejan el distanciamiento actual entre ambos.

Antes de estar en el foco mediático por su posible salto al fútbol, Riquelme construyó su historia desde abajo. Nacido en Cox, una localidad de poco más de 7.700 habitantes, creció en un entorno marcado por el emprendimiento familiar, ligado tanto al negocio de los áridos como al de la fruta y la exportación.

En un acto celebrado en 2023 en la Cámara de Comercio de Alicante, el propio empresario reconocía que acudía "a hablar de mí mismo, algo que nunca hago".

Allí reivindicó la "humildad" del empresariado alicantino y repasó una trayectoria poco convencional, marcada por decisiones arriesgadas desde muy joven.

Su historia empieza lejos de los despachos. Desde adolescente trabajó en negocios familiares, primero limpiando cristales en una gasolinera de Ciudad Quesada y después clasificando fruta.

Aquella etapa le llevó incluso a abandonar el bachillerato para incorporarse al sector del hormigón, donde acabaría dando sus primeros pasos como comercial.

De emigrar a levantar un imperio

La crisis de 2008 cambió su rumbo. Con apenas 20 años, decidió salir de España y probar suerte en Centroamérica, donde empezó prácticamente desde cero.

En aquel mismo encuentro en Alicante recordó uno de sus mayores tropiezos: "Cometí muchos errores, el principal, creer en la palabra de la gente, como se hacen los negocios en Alicante".

Llegó a acumular una deuda de 700.000 dólares, pero lejos de rendirse, encontró en ese contexto su punto de inflexión.

Tras superar ese bache, logró hacerse con el control del suministro de arena en la construcción del Canal de Panamá, lo que marcaría el inicio de su crecimiento empresarial.

A partir de ahí, diversificó su actividad y apostó por las energías renovables con la creación de Cox Energy, compañía que ha experimentado una expansión internacional notable.

En 2023 también dejaba abierta la puerta a su futuro en el club blanco al reconocer que, ante la propuesta de personas cercanas a su entorno, no descartaba dar el paso.

Cox, el origen de todo

Detrás de esa trayectoria global hay un punto de partida muy concreto. Cox es un municipio tranquilo de la Vega Baja, rodeado de huerta fértil y con una fuerte carga histórica, visible en enclaves como su castillo de origen musulmán o la iglesia de San Juan Bautista.

El municipio conserva también tradiciones muy arraigadas, desde sus fiestas patronales hasta su gastronomía, con platos como el arroz con costra o dulces típicos como las almojábanas.

Un entorno que contrasta con la dimensión internacional que ha alcanzado Riquelme, pero que explica en gran parte su perfil empresarial.

De este pequeño rincón de Alicante al tablero del fútbol mundial hay un salto de enorme magnitud.

Por ahora, el escenario está abierto y marcado por la tensión entre las partes. Habrá que esperar a los próximos movimientos para comprobar si Enrique Riquelme da finalmente el paso y si esa posibilidad se traduce en una candidatura real a la presidencia del Real Madrid.