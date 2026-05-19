La Comunitat Valenciana acogerá en Alicante el mayor evento internacional de touroperación de golf en 2027

Alicante será la sede, en mayo de 2027, del principal encuentro mundial de touroperadores de golf, consolidándose como uno de los destinos clave en Europa para este segmento turístico. Este evento reunirá a cerca de mil profesionales del sector, reforzando el posicionamiento internacional de la región.

El anuncio se ha realizado hoy en Málaga durante la edición actual del evento, de la mano de Peter Walton, presidente de IAGTO, entidad organizadora. La designación de Alicante se ha comunicado en presencia de Salvador Lucas y Ángel Llopes, presidente y secretario general de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV), organización que ha liderado la candidatura del destino.

El acto ha contado con la participación de representantes institucionales de la Comunitat Valenciana, entre ellos la consellera de Turismo, Marian Cano; el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo; y la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet.

Esta presencia refleja la coordinación entre administraciones públicas y el sector para atraer eventos de gran impacto. Durante su intervención, la consellera destacó la relevancia estratégica de este tipo de citas para fortalecer la proyección turística del territorio.

La celebración del evento tendrá un importante impacto económico. Se prevé una repercusión directa de 1,5 millones de euros durante su desarrollo y un retorno acumulado de entre 30 y 45 millones en los tres años posteriores, gracias a la promoción internacional y la generación de negocio turístico.

El encuentro tendrá lugar del 17 al 19 de mayo de 2027 y reunirá a unos 1.000 participantes, entre touroperadores, agentes especializados, destinos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector premium. El programa incluirá un torneo con unos 320 jugadores distribuidos en distintos campos, una recepción de bienvenida para 600 asistentes y una gala con 750 invitados. Además, se estima la generación de 2.320 noches de hotel, lo que supondrá un impulso significativo para la economía local.

La elección de Alicante como sede refuerza su posición en el mercado internacional del turismo de golf y demuestra su capacidad para albergar grandes eventos, gracias a la colaboración entre instituciones y el sector.

La ACGCBCV, con casi 35 años de trayectoria, es la asociación de golf más veterana de España y un actor clave en la promoción del destino. El turismo de golf contribuye a reducir la estacionalidad y genera un notable impacto económico en la Comunitat Valenciana, con 918 millones de euros anuales, más de 10.000 empleos y alrededor de 510.000 pernoctaciones al año.