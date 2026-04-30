Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe criar camadas en casa si no estás registrado

Se acabó tener bebés gatitos o cachorros en casa sin registrarlos. Así lo dice la ley, que pone fin a una costumbre que se ha instalado en los hogares a lo largo de los años.

Concretamente, la nueva Ley de Bienestar Animal ya está en vigor y trae consigo cambios importantes para los propietarios de mascotas en España. Uno de los aspectos que más dudas está generando es la prohibición de criar camadas en el ámbito doméstico sin estar debidamente registrado como criador autorizado.

A partir de ahora, cualquier persona que quiera que su perro o gato tenga crías deberá cumplir con una serie de requisitos legales. Entre ellos, figuran la inscripción en el registro oficial de criadores, el cumplimiento de condiciones específicas de bienestar animal y, en algunos casos, la obtención de licencias adicionales según la normativa autonómica.

El objetivo de esta medida reside en combatir la cría indiscriminada y el abandono de animales. Según datos de protectoras y asociaciones, muchas camadas no planificadas acaban derivando en situaciones de abandono o en la saturación de refugios. La ley busca, por tanto, fomentar una tenencia responsable y asegurar que la cría se realiza en condiciones adecuadas.

Esto supone un cambio significativo para quienes, hasta ahora, permitían que sus mascotas tuvieran crías de forma puntual en casa. Incluso en estos casos, considerados tradicionalmente como “cría ocasional”, la nueva normativa exige el registro previo. No cumplir con esta obligación puede conllevar sanciones económicas que varían en función de la gravedad de la infracción.

Además, la ley refuerza otras medidas, como el control de la reproducción mediante la recomendación de esterilización en determinados supuestos, y un mayor seguimiento del origen de los animales de compañía.

Las autoridades insisten en la importancia de informarse antes de tomar la decisión de criar animales. Para muchos expertos, esta regulación supone un paso adelante en la protección de los animales, aunque también ha generado debate entre propietarios y criadores aficionados.

En cualquier caso, ahora criar mascotas en casa sin registro ya no es una opción legal. Adaptarse a la normativa será clave para evitar sanciones y contribuir a una tenencia más responsable.