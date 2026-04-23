El pueblo de Alicante que celebra una gran fiesta este finde: de Interés Turístico y desde hace 750 años

La localidad de Alcoy se prepara para vivir este fin de semana uno de sus momentos más esperados del año: una celebración histórica que transforma por completo la ciudad y que, con raíces que se remontan a la Edad Media, ha logrado el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Las calles se convierten en un gran escenario donde tradición, devoción y espectáculo se entrelazan en honor a San Jorge.

Las conocidas Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy hunden sus orígenes en la legendaria batalla de 1276, cuando, según la tradición, la intervención milagrosa de San Jorge permitió a los cristianos resistir el ataque del caudillo musulmán Al-Azraq.

Desde entonces, el santo se convirtió en patrón de la ciudad y eje central de una celebración que ha evolucionado durante siglos hasta adquirir una personalidad única.

El modelo actual de las fiestas, consolidado entre los siglos XVI y XVIII, gira en torno a la llamada 'Trilogía Festera', tres jornadas intensas que combinan historia, religión y espectáculo.

El primer día está marcado por las espectaculares Entradas, auténticos desfiles de gran formato en los que participan las 28 filaes con elaborados trajes, coreografías y acompañamiento musical de dolçaines y tabales.

Por la mañana desfilan los cristianos y por la tarde los moros, en una explosión de color y puesta en escena.

El segundo día está dedicado a San Jorge, con actos de carácter más solemne como la misa mayor y la procesión de la reliquia, en la que la imagen ecuestre del santo recorre las calles entre miles de devotos.

La jornada culmina con la retreta nocturna, más distendida pero igualmente multitudinaria.

El tercer día llega uno de los momentos más esperados: el Alardo, una recreación bélica con arcabuces y abundante pólvora que simboliza la lucha entre ambos bandos y que convierte Alcoy en un auténtico campo de batalla festivo.

Uno de los elementos que distingue a estas fiestas es su particular narrativa. Aquí son los moros quienes toman la iniciativa en la invasión, siendo posteriormente los cristianos quienes recuperan la ciudad.

Además, la cantidad de pólvora utilizada, -una de las mayores del país-, y la implicación de toda la población refuerzan el carácter único de la celebración. Según el Ayuntamiento de Alcoy, estos Moros y Cristianos repartirán 2.960 kilos de pólvora.

Programación 2026

En 2026, la programación se extiende durante todo el mes de abril, aunque los días grandes se concentran del 25 al 27.

Antes de la trilogía, la ciudad ya vive un ambiente festero con actos como 'La Gloria', el desfile que actúa como pregón y que reúne a representantes de todas las filaes, o las 'Entradetes', pasacalles nocturnos que llenan de música las calles durante semanas.

El viernes 24 de abril arranca oficialmente el fin de semana grande con la Fiesta del Pasodoble, donde todas las bandas interpretan conjuntamente el Himno de la Fiesta en la plaza de España, seguida de la tradicional “Nit de l’Olla”, una cena que reúne a festers y músicos antes de los días centrales.

El sábado 25, Día de las Entradas, comienza de madrugada con la Diana, un desfile temprano que marca el inicio de la jornada.

A partir de ahí, la ciudad se sumerge en las grandes entradas: primero la cristiana y, por la tarde, la mora, ambas con miles de participantes y una cuidada escenografía que recrea el ambiente medieval.

El domingo 26, Día de San Jorge, se centra en los actos religiosos.

Destacan la procesión de la reliquia, la misa mayor y la procesión general, además de la participación de los más pequeños en la segunda Diana. La jornada concluye con la retreta nocturna, uno de los momentos más desenfadados.

El lunes 27 llega el desenlace con el Día del Alardo. Por la mañana tiene lugar la embajada mora y la primera batalla de arcabucería, en la que los moros logran tomar el castillo.

Por la tarde se repite el enfrentamiento con la embajada cristiana y la reconquista final.

El broche lo pone la aparición de San Jorge sobre las almenas, acompañada de fuegos artificiales, en una escena cargada de simbolismo que pone fin a tres días de intensa emoción.