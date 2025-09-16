El pueblo de la montaña de Alicante más barato para vivir: la población no deja de crecer y hay pisos por 46.500 €

Vivir en Alcoy es cada vez más atractivo. Este municipio de interior se encuentra en plena expansión demográfica y ofrece precios de vivienda muy por debajo de la media provincial. Es posible encontrar pisos por menos de 50.000 €, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas de Alicante.

La ciudad combina un entorno natural privilegiado, rodeado por parques naturales como la Font Roja y la Serra de Mariola, con todos los servicios de una capital comarcal.

Este equilibrio ha hecho que muchas familias y jóvenes valoren mudarse a Alcoy como alternativa asequible a vivir en la costa.

Ventajas

Las grandes capitales concentran empleo, oferta cultural y ocio, pero también precios elevados y un ritmo de vida más acelerado. Frente a eso, ciudades intermedias como Alcoy ofrecen viviendas más económicas, menos tráfico y una mayor sensación de comunidad.

Además, los gastos cotidianos, -desde la compra en el supermercado hasta el coste de ocio o restauración-, suelen ser menores que en una gran ciudad. Esto permite a muchas familias ganar calidad de vida sin tener que renunciar a comodidades modernas.

Alcoy cuenta con un hospital comarcal, centros educativos de todos los niveles y una universidad adscrita, lo que la convierte en una localidad autosuficiente para el día a día.

Alcoy, una ciudad en crecimiento

La tendencia demográfica refuerza este atractivo. Alcoy supera ya los 61.000 habitantes a principios de 2025, la cifra más alta en años.

Ese crecimiento contrasta con la realidad de muchos municipios de interior que pierden población, lo que evidencia que Alcoy se ha consolidado como un polo residencial y económico de la montaña alicantina.

El precio medio de la vivienda se sitúa en 1.068 euros por metro cuadrado, según Idealista. Pese a la subida del 10,9 % en el último año, sigue siendo un mercado muy competitivo en comparación con otros puntos de la provincia.

Evolución del precio

En el conjunto de la ciudad, el precio medio alcanza los 1.068 €/m2, con una ligera bajada mensual del 0,1 % y un repunte trimestral del 1,3 %. El máximo histórico se registró en junio de 2025 con 1.073 €/m2.

Por barrios, las diferencias son evidentes. En Batoy – Sargento – Baradello, el metro cuadrado alcanza los 1.119 €, tras crecer un 20,8 % en un año. En el Eixample, una de las zonas más dinámicas, el precio medio se sitúa en 1.022 €/m2, con una subida anual del 6,5 %.

El barrio de Santa Rosa marca un máximo histórico en agosto de 2025 con 1.027 €/m2, mientras que la Zona Nord se posiciona como la más cara de la ciudad, con 1.200 €/m2. Por último, el Centro – Zona Alta se mantiene en 1.075 €/m2, con una evolución estable.

Pisos desde 15.000 euros en Alcoy

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos revisado el buscador de Idealista y actualmente hay unas 100 viviendas a la venta en Alcoy. Los precios arrancan en poco más de 15.000 euros, aunque en este rango suelen aparecer inmuebles okupados o en estado de ruina.

El abanico es amplio: desde pequeñas viviendas en barrios periféricos hasta grandes masías históricas que superan los 4 millones de euros. Sin embargo, lo que llama la atención son las opciones intermedias, con pisos en torno a los 40.000 o 50.000 euros en estado habitable.

Este rango de precios abre la puerta tanto a compradores que buscan primera vivienda como a pequeños inversores interesados en el mercado del alquiler. En cuanto al alquiler, en Alcoy hay pisos desde 390 euros al mes.

Piso en el Eixample

En el barrio del Eixample se anuncia un piso por 46.500 euros. La vivienda, de 50 metros cuadrados, dispone de dos habitaciones, un baño y galería, y se encuentra en una tercera planta sin ascensor.

La agencia inmobiliaria que lo gestiona destaca que es "una gran oportunidad de adquirir una vivienda en muy buen estado por muy poco dinero en la localidad de Alcoy".

Este ejemplo refleja que, con una inversión similar a la de un coche nuevo, es posible acceder a una vivienda habitable. Una situación poco habitual en el mercado inmobiliario actual, especialmente en la Comunitat Valenciana. Aunque está claro, que la vivienda necesitará alguna reforma.

Una ciudad con futuro

El atractivo de Alcoy no solo está en el precio. Su ubicación, a menos de una hora en coche de Alicante y cerca de ciudades como Cocentaina o Ibi, lo convierte en un enclave estratégico para quienes quieren trabajar en la provincia sin asumir los altos precios de la costa.

La combinación de crecimiento demográfico, precios asequibles y calidad de vida explica por qué Alcoy se ha posicionado como uno de los municipios más interesantes de la montaña alicantina para fijar residencia.