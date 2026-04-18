Confirmado por el SEPE: la ayuda de 480 euros al mes para mayores de 52 años en desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que las personas en paro mayores de 52 años pueden acceder a un subsidio mensual de unos 480 euros, siempre que cumplan una serie de requisitos. Se trata de una ayuda pensada para quienes han agotado otras prestaciones y necesitan un respaldo económico mientras buscan trabajo.

Encontrar empleo a partir de cierta edad no es sencillo. La experiencia juega a favor, pero el mercado laboral no siempre lo pone fácil. Muchos profesionales se enfrentan a procesos de selección donde prima la juventud o la adaptación a nuevos perfiles, lo que alarga los periodos en desempleo.

En este contexto, las ayudas públicas no resuelven todos los problemas, pero sí pueden servir como un colchón. Permiten cubrir gastos básicos y, sobre todo, ganar tiempo para seguir buscando una oportunidad laboral sin caer en una situación económica crítica.

Este subsidio está dirigido a personas de 52 años o más que se encuentren en paro. Es imprescindible haber agotado una prestación contributiva por desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024 o acreditar una situación legal de desempleo desde esa fecha con al menos 90 días cotizados.

Además, el solicitante debe estar inscrito como demandante de empleo y haber firmado el acuerdo de actividad. También es necesario cumplir todos los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, salvo la edad.

Otro punto clave es haber cotizado por desempleo durante al menos seis años a lo largo de la vida laboral. A esto se suma la obligación de no superar el límite de rentas establecido, una condición que deberá mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda.

Cuánto se cobra y cuánto dura

La cuantía de este subsidio equivale al 80 % del IPREM, lo que se traduce en unos 480 euros mensuales en la actualidad. El pago se realiza cada mes, normalmente entre los días 10 y 15. Según la página del Ministerio de Trabajo, el IPREM es de 600,00 € al mes o 7.200,00 € al año.

Una de las ventajas más importantes de esta ayuda es su duración. Se mantiene hasta que la persona alcanza la edad ordinaria de jubilación, lo que la convierte en un apoyo estable a largo plazo.

Además, el SEPE cotiza por el beneficiario a la Seguridad Social durante este periodo. Esto significa que no solo se recibe un ingreso mensual, sino que tambié

La solicitud debe presentarse en un plazo de 15 días hábiles desde que se produce el hecho causante, como el agotamiento de la prestación. Si se hace fuera de plazo, el derecho se reconoce desde el momento en que se presenta la solicitud.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del SEPE, en oficinas de prestaciones con cita previa, en registros públicos o por correo administrativo.

Para mantener la ayuda, es obligatorio presentar una declaración anual de rentas. Si no se entrega en plazo, el subsidio se suspende, aunque puede reanudarse posteriormente.