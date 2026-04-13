Confirmado: tiempo estable pero sin temperaturas calurosas para la semana de la romería de Santa Faz en Alicante

Las lluvias registradas durante la pasada madrugada han sido el último coletazo de un episodio de inestabilidad que ha marcado el fin de semana. Sin embargo, este lunes ha amanecido de nuevo con sol en la provincia, aunque con un ambiente algo fresco, especialmente a primeras horas del día.

Con la mirada puesta en el próximo jueves, cuando se celebra la tradicional romería de Santa Faz, los alicantinos siguen muy pendientes de la evolución del tiempo para una jornada clave en el calendario festivo. La buena noticia es que, según las previsiones, no habrá que preocuparse por la lluvia.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, señala a EL ESPAÑOL de Alicante que tras los últimos días de inestabilidad, la situación atmosférica tiende a estabilizarse.

Según afirma, nos espera "una semana tranquila después de este fin de semana algo revuelto y con el coletazo final de las lluvias de la pasada madrugada".

En cuanto a las temperaturas, el experto explica que las máximas se situarán en torno a los 20 o 22 grados en el conjunto de la provincia, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas.

En la costa, los valores apenas alcanzarán los 14 o 15 grados, y en las comarcas del interior no llegarán ni a los 10 grados.

A pesar del predominio del sol, Olcina resume la previsión aclarando que se trata de un "tiempo estable y ambiente soleado". Sin embargo, según parece: "las temperaturas no van a ser calurosas".

De cara a la esperada romería, el pronóstico es claramente positivo. El experto asegura que no hay riesgo de precipitaciones durante toda la semana y se muestra especialmente optimista con la jornada del jueves, que define como "un día espléndido para hacer la peregrina".

Situación en la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, este lunes todavía se ha notado la inestabilidad de madrugada, con probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante, así como rachas de viento muy fuertes en Castellón.

A lo largo del día, el cielo ha tendido a intervalos nubosos, con temperaturas mínimas en descenso, -más suave en el norte-, y máximas en ligero ascenso. El viento ha soplado moderado del noroeste, con rachas intensas en el interior de la mitad norte.

Según confirma la Agencia EFE, de cara al martes, el tiempo será más estable en toda la comunidad, con cielos poco nubosos o despejados y un ascenso de las temperaturas máximas en zonas del interior, mientras que en el litoral los cambios serán poco significativos.