Llega el mercadillo de ropa vintage más grande a Alicante: más de 2000 prendas a 9 euros

Alicante se prepara para vivir uno de los eventos más esperados por los amantes de la moda sostenible y el estilo retro.

El Hotel Eurostars Lucentum se convertirá este fin de semana los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo en el epicentro del movimiento vintage, acogiendo el mercadillo de ropa más grande que ha pasado por la ciudad.

Durante tres días, de 11:00 a 21:00, los visitantes podrán bucear entre más de 2.000 prendas únicas a un precio irresistible, pues todas las prendas se venderán por 9 euros.

Desde cazadoras Levi’s hasta sudaderas Nike, polos Lacoste o chaquetas de The North Face, el evento reunirá marcas icónicas de segunda mano cuidadosamente seleccionadas.

"Queremos ofrecer una experiencia auténtica, pensada para quienes disfrutan encontrando tesoros en cada percha", explican desde la organización Billy's, que también ha diseñado un sistema de accesos por niveles.

La entrada general es gratuita, pero quienes opten por la VIP (5 €) podrán entrar media hora antes, evitar colas durante todo el día, disfrutar de una partida gratuita en la máquina del gancho y llevarse un obsequio exclusivo.

Además, los 20 primeros visitantes de cada jornada recibirán un regalo sorpresa, y habrá una zona especial “Billy’s 50% OFF” con descuentos adicionales sobre precios ya rebajados.

En la página web de la organización también se encuentran disponibles varias ofertas especiales para cada día, incluyendo cinco prendas y dos entradas VIPS, por un precio de 49 euros.

En el recinto, también figurará una zona especial 'Zona Billy’s' donde encontrarás ropa al 50%, es decir, otro tipo de prendas que, si bien no tienen el precio de 9 euros, seguirán siendo una excelente opción calidad-precio.

Más que un mercadillo, se trata de un auténtico planazo vintage en el corazón de Alicante para para disfrutar de la moda circular, descubrir prendas con historia y apostar por el consumo responsable sin renunciar al estilo.

El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Lucentum del 27 de febrero al 1 de marzo en horarios de 11 horas hasta las 21 horas.